La FECHA y HORA EXACTA para ver la serie entre Diablos Rojos del México vs Tigres de Quintana Roo, Guerra Civil 2026

La rivalidad más histórica de la Liga Mexicana de Beisbol vuelve a encenderse este fin de semana. La primera edición de la llamada “Guerra Civil” en la Temporada 2026 enfrenta a los Diablos Rojos del México y los Tigres de Quintana Roo en una serie que llega en un momento clave para ambos clubes dentro de la Zona Sur.

Las acciones continúan en el deporte rey con uno de los duelos más esperados del calendario de la LMB, donde las dos novenas llegan obligadas a sumar triunfos para mantenerse cerca de los primeros lugares en la clasificación.

¿Cómo llegan Diablos Rojos y Tigres a la primera Guerra Civil de 2026?

La diferencia entre ambas organizaciones es mínima dentro del standing de la Zona Sur, por lo que la serie podría provocar movimientos importantes en la tabla durante el fin de semana.

Diablos Rojos del México: La novena escarlata atraviesa su momento más complicado en lo que va de la temporada 2026.



Récord actual: 12 victorias y 12 derrotas (.500)

Posición: Quinto lugar de la Zona Sur

Racha actual: Seis derrotas consecutivas

El equipo capitalino viene de perder sus recientes series frente a El Águila de Veracruz, Pericos de Puebla y Olmecas de Tabasco, por lo que el equipo dirigido por Lorenzo Bundy buscará reaccionar en casa.

Tigres de Quintana Roo: Los bengalíes llegan apenas un juego por debajo de los Diablos y con la oportunidad de superarlos directamente en la clasificación.



Récord actual: 11 victorias y 13 derrotas (.458)

Posición: Séptimo lugar de la Zona Sur

Últimos 10 partidos: 4 victorias y 6 derrotas

Diferencial de carreras: -31

El principal reto para los Tigres ha sido el pitcheo, luego de permitir 124 carreras en lo que va de la campaña.

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¿Por qué se le llama “Guerra Civil” al partido entre Diablos y Tigres?

El término “Guerra Civil” nació debido a que durante décadas ambos equipos representaron a la misma ciudad y compartieron estadio en la capital del país.

Antes de convertirse en los Tigres de Quintana Roo, la franquicia era conocida como los Tigres Capitalinos. Desde su llegada a la Liga Mexicana de Beisbol en 1955 comenzó una intensa rivalidad con los Diablos Rojos del México por el dominio deportivo en la Ciudad de México.

Uno de los elementos más importantes de esta rivalidad es que ambos clubes jugaron como locales en el histórico Parque del Seguro Social entre 1955 y el año 2000. Cada serie dividía completamente a la afición dentro del inmueble, generando uno de los ambientes más intensos en la historia de la LMB.

Con el paso de los años también surgió un fuerte contraste entre ambas organizaciones, donde los Diablos Rojos fueron identificados como un equipo popular y aguerrido, mientras que los Tigres, fundados por el empresario Alejo Peralta, adquirieron la imagen de una franquicia poderosa desde sus primeros años, especialmente después de conquistar el campeonato en su temporada inaugural.

Aunque los Tigres dejaron la Ciudad de México en 2002 para mudarse primero a Puebla y posteriormente a Cancún en 2007, el apodo de “Guerra Civil” se mantuvo vigente gracias a la historia y las memorables series que disputaron ambos clubes en la capital.

Hoy, este enfrentamiento continúa siendo considerado uno de los clásicos más importantes y tradicionales de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Fechas y horarios de la serie Diablos Rojos vs Tigres de Quintana Roo

La serie de fin de semana se disputará en el Estadio Alfredo Harp Helú.



Juego 1: Viernes 15 de mayo de 2026 — 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Juego 2: Sábado 16 de mayo de 2026 — 16:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Juego 3: Domingo 17 de mayo de 2026 — 14:00 horas (Tiempo del Centro de México).

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