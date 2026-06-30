Cuando se habla del legado de una Copa del Mundo, normalmente la conversación gira alrededor de partidos históricos, goles memorables o estadios llenos. Sin embargo, en la Ciudad de México, el impacto del Mundial 2026 también podría sentirse en algo mucho más cotidiano: la movilidad diaria.

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Con apenas dos partidos restantes en la capital, el duelo de dieciseisavos y el de octavos de final, el torneo entra en su recta final dentro de la ciudad. Pero mientras el balón sigue rodando, también queda expuesto uno de los temas que más afecta a millones de capitalinos: trasladarse sigue siendo un reto diario.

Tráfico, tiempos impredecibles, estaciones saturadas y trayectos largos forman parte de la rutina de quienes viven en la capital. El Mundial no solucionó eso, claro, pero sí ha puesto presión sobre la infraestructura urbana y ha acelerado ciertas dinámicas alrededor del transporte.

El Mundial también se juega fuera del estadio

Cada partido en el Estadio Ciudad de México moviliza a decenas de miles de personas entre aficionados locales, prensa, staff y turistas internacionales. Eso convierte al transporte en una parte clave de la experiencia mundialista.

Para muchos visitantes, moverse en una ciudad del tamaño de CDMX puede ser abrumador. En ese contexto, herramientas que simplifican trayectos, accesos y pagos han cobrado mayor relevancia durante el torneo.

De acuerdo con datos del sector de pagos digitales, durante el Mundial ya se han registrado transacciones en Metro y Metrobús con tarjetas emitidas en 78 países distintos, reflejando el impacto real de la llegada de aficionados internacionales, de acuerdo a Visa, una de las compañías de pagos más importantes del mundo y patrocinadora oficial del Mundial 2026.

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Un cambio que podría quedarse

Lo interesante es que este tipo de cambios no dependen del resultado de un partido ni desaparecen con el silbatazo final.

Más allá del futbol, el torneo ha servido para evidenciar cómo pequeñas mejoras en la experiencia diaria como reducir fricción al usar transporte público, pueden tener impacto tanto en visitantes como en habitantes de la ciudad.

Los goles pasarán. Los partidos terminarán. Pero algunos ajustes que hoy parecen pequeños podrían convertirse en uno de los efectos más duraderos que deje este Mundial.