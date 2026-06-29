El artista mexicano que pone el nombre de México en alto durante el Mundial 2026

Mientras las selecciones pelean por seguir con vida en los 16avos de final del Mundial 2026, la conversación alrededor del torneo no vive únicamente dentro de la cancha. Fuera del césped, México también está dejando huella a través del arte y la creatividad.

Uno de los nombres que está llamando la atención en ese terreno es César Canseco, ilustrador mexicano que forma parte de una colección internacional de arte inspirada en la justa mundialista. Su presencia en este proyecto coloca al talento nacional en una vitrina global en uno de los momentos de mayor exposición cultural para el país.

Te puede interesar: ¿Casualidad o dominio? El dato de Argentina y los penales generan debate en el Mundial 2026

El arte mexicano también brilla durante el Mundial

El trabajo de Canseco destaca por su poderosa identidad visual. Sus ilustraciones exploran la figura humana, la luz y el color con una sensibilidad muy particular, combinando influencias del muralismo mexicano con una visión contemporánea.

Esa mezcla entre tradición y modernidad le ha permitido conectar con audiencias dentro y fuera de México. Y en una Copa Mundial de la FIFA donde nuestro país vuelve a estar en el centro del planeta, su participación adquiere un valor todavía más especial.

Porque el futbol también se vive desde la cultura, la estética y la identidad.

Te puede interesar: OFICIAL: El árbitro que pitará el México vs Ecuador de 16vos del Mundial 2026

Mucho más que futbol

Aunque la pelota concentra toda la atención, eventos como el Mundial también impulsan industrias creativas enteras. El arte, el diseño y la narrativa visual ayudan a contar historias que van mucho más allá del marcador.

Alan Berry Rhys es un artista gráfico e ilustrador radicado en Buenos Aires, Argentina

En ese contexto, la firma global de pagos que patrocina oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, reunió a más de 20 artistas de seis continentes en una colección global que celebra la conexión entre deporte, cultura y creatividad.

La presencia de Cesar Canseco en ese grupo es otra muestra del momento que vive el talento mexicano. En pleno Mundial 2026, México no solo compite dentro de la cancha: también destaca en los espacios donde se construye la identidad cultural del torneo.