OFICIAL: Ecuador denuncia a México por la “serenata” que recibió la selección en su hotel en CDMX

Horas cruciales se viven en Ciudad de México previo al duelo entre la Selección Mexicana y Ecuador por los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Tal es así que el duelo ya escaló a niveles de alta tensión en horas del mediodía de hoy luego de que la Federación Ecuatoriana de Futbol emitiera un comunicado oficial tras pasar una ruidosa noche de concentración en CDMX.

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Este comunicado publicado por la FEF se debe a que la tranquilidad del hotel de la delegación andina se vio alterada de forma drástica por la irrupción de aficionados locales en las inmediaciones, que tiraron pirotecnias y realizaron cánticos horas antes del duelo decisivo. Ante esto, la Federación Ecuatoriana se quejó públicamente ante las autoridades correspondientes.

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El comunicado de Ecuador contra México, previo al duelo de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una vez que pasó su noche en Ciudad de México, la delegación de Ecuador reaccionó ante la presencia de los fanáticos mexicanos y publicó un comunicado en el cual expresó las primeras medidas tomadas ante lo sucedido. "Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de futbol debería representar" inicia el documento.

Posteriormente, el mensaje continúa con un llamado a la acción por parte de las autoridades: "La FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo".

"Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", concluyó la FEF en el comunicado que se publicó horas antes del enfrentamiento que definirá quién avanza a octavos de final.