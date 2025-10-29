El lugar que ocupa James Rodríguez entre los mejores de la historia de Club León

James Rodríguez saldrá de León al terminar el Apertura 2025, ya que la directiva del club decidió no renovarle su contrato que expira en diciembre de este año. La llegada del colombiano generó muchas expectativas, sobre todo porque su contratación se dio para encarar el Mundial de Clubes 2025, justa que no pudo jugar la institución por infligir el reglamento . El mediocampista es un histórico de su país, pero con la Fiera no está entre los mejores de la historia.

El colombiano se encuentra fuera del Top-10 de los mejores jugadores que han portado la playera del Club León, según la consideración de la IA de ChatGPT, ya que en un año poco pudo hacer con el conjunto de Guanajuato. Por ello, el ex del Real Madrid se ubica en el puesto 20, más que nada por su fichaje que fue mediático al tener una trayectoria destacable .

James Rodríguez El colombiano se encuentra en el puesto 20 del Club León, ya que no pudo trascender con el equipo

¿Por qué James Rodríguez no está entre los mejores de la historia de León?

El mediocampista no aparece entre los mejores de León debido a que no consiguió un campeonato, lo único a lo que aspiró fue a llegar a los Cuartos de Final del Clausura 2025, ya que en este torneo el club está prácticamente eliminado.

Rodríguez lleva 5 goles y 8 asistencias en 32 partidos con la Fiera, tanto de la Liga BBVA MX como de la Leagues Cup 2025, según estadísticas de BeSoccer. El primer torneo fue el mejor para el mediocampista, pues dio 7 pases para gol y anotó en 3 ocasiones, pero ello se vino abajo cuando se le notificó al equipo que no podría disputar el Mundial de Clubes de este año.

Después de ello, James tuvo una baja de juego considerable, pues en este Apertura 2025 sus números son pésimos, al igual que los del club que tuvo que cambiar de entrenador, pero ni con la llegada de Ignacio Ambriz al banquillo ha levantado.

James Rodríguez deja la Liga MX no seguirá en el Club León.

El Top-10 de los jugadores históricos de León, lista en la que está fuera James Rodríguez

James Rodríguez no figura entre los 10 jugadores históricos de León por varios factores, ya que solo permanecerá un año y no consiguió trascender con el equipo. Este es el Top-10, según la IA:



Adalberto López Antonio Carbajal Luis Montes Mauro Boselli Carlos Peña Ángel Mena Rafael Márquez José María Cárdenas Jean Meneses Ignacio González

Incierto, futuro de James Rodríguez tras no continuar en León

James Rodríguez tiene un futuro incierto luego de que se le notificara que no continuará en León, pues se quedará sin club a 6 meses del Mundial 2026 que disputará con la Selección de Colombia. Por el momento, el exjugador del Real Madrid le quedan por disputar 2 partidos con la Fiera: ante América el 1 de noviembre y su despedida en casa contra Puebla el sábado 8 del mismo mes.