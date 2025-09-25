Después del Mundial, esta será la próxima carrera de Isaac del Toro

La Nucía, en la Comunidad Valenciana, será escenario de un espectáculo ciclista de primer nivel el próximo 18 de octubre, con la celebración de la segunda edición del Critérium de La Nucía y entre los protagonistas estará el mexicano Isaac del Toro.

Subcampeón del Giro de Italia 2024 y ganador de la Milán-Turín, Isaac del Toro se medirá a históricos y actuales campeones del ciclismo mundial.

El nacido en Ensenada, Baja California, hará mancuerna con la española Dori Ruano, campeona mundial en pista, para enfrentar a una dupla de lujo: Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia y de dos Vueltas a España, y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, vigente campeona de la ronda gala.

La prueba tendrá un formato espectacular: cinco vueltas en el circuito de la Ciudad Deportiva de La Nucía, con puntos tanto en meta como en la contrameta, lo que asegura un duelo intenso y estratégico.

Constelación de estrellas en España

Además del esperado enfrentamiento entre Isaac del Toro y Delgado, el Critérium reunirá a nombres que hacen vibrar a los aficionados al ciclismo.

Estará presente Dylan van Baarle, campeón de la París-Roubaix 2022 y subcampeón del mundo en Ruta 2021, así como Eric Igual, joven talento valenciano y doble campeón del mundo júnior en pista.

La leyenda española Miguel Indurain, cinco veces ganador del Giro de Italia y medallista olímpico, también será protagonista.

El navarro no solo participará en el evento, sino que diseñó el trazado de la prueba de Gran Fondo, abierta a todos los ciclistas y que recorrerá los paisajes de la comarca de La Marina.

El Critérium tendrá incluso un toque de adrenalina extra con el ya clásico desafío entre ciclistas y el piloto de rallies Miguel Fuster, seis veces campeón de España.

El reto será que Fuster complete dos vueltas al circuito en su auto antes de que los pedalistas logren terminar una, una carrera que cada año levanta gran expectación.

Issac del Toro, en el pelotón internacional

La presencia de Isaac del Toro confirma el gran momento que vive el ciclismo mexicano. Tras sus exhibiciones en Europa, el bajacaliforniano se ha consolidado como una de las nuevas caras del pelotón internacional.

Competir codo a codo con figuras como Indurain, Delgado y Ferrand-Prévot lo coloca en un escaparate privilegiado, llevando la bandera de México a lo más alto.

El Critérium de La Nucía 2024 promete espectáculo, rivalidad y emoción, con un escenario donde leyendas y jóvenes talentos se miden en igualdad de condiciones.