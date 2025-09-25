Estrella de la lucha libre de WWE que logró el máximo récord en Wrestlemanias, llegaría a México

El Undertaker, considerado por muchos como el mejor luchador y personaje de todos los tiempos en el mundo de la lucha libre y el wrestling, estaría haciendo sus maletas para llegar a México y cumplir con una importante encomienda solicitada por WWE.

Undertaker, legendario luchador y conocedor de este deporte espectáculo, tiene la misión de ser parte de la dirección creativa de WWE en su sinergia con la AAA en este 2025 y ya se le vio en la Ciudad de México en un evento en el Gimnasio Juan de la Barrera; también estuvo el Enterrador en la Triplemanía 33 y en un evento realizado hace unas semanas en Monterrey.

Te podría interesar: Cibernético revela la reacción del Undertaker al ver que aplicó una ‘garra de ultratumba’

Undertaker tiene como labor, ser la mente maestra en los shows de AAA ahora con el trabajo muy estrecho de la mano de WWE.

Te podría interesar: Kurt Angle revela lesiones en el cuello que lo tienen condenado al dolor

¿Por qué Undertaker llegará a México?

Este sábado 27 de septiembre, AAA tiene un magno evento en la CDMX en donde la lucha estelar será la de Dragon Lee, Hijo del Vikingo y El Grande Americano, y en la que también estará Dominic Mysterio presentándose como nuevo megacampeón.

Instagram: The Undertaker

Undertaker, la leyenda de la lucha libre con el récord más grande en Wrestlemanias

El Undertaker logró crear un personaje misterioso y oscuro por los años, alegando un discurso sobrenatural. Sus castigos tumba rompecuellos, el ascendor de la muerte o la garra de ultratumba son clásicos de la lucha libre y con los cuales logró marchar y escribir una historia en WWE.

Te podría interesar: Así fue la primera participación de Undertaker en AAA

Específicamente en Wrestlemania, Undertaker logró una marca de 21-1. Luego de 21 años fue derrotado por Brock Lesnar en un evento que fue una verdadera sorpresa y que dicho por el Enterrador, aún le genera pesadillas recordar que perdió y escapó ese hito.