El problema que tendrían América, Rayados y Chivas si clasifican a la Liguilla

El Torneo Clausura 2026 apenas ha comenzado, pero desde las primeras jornadas ya se perfilan los equipos que históricamente suelen ser protagonistas en la pelea por el título y en la disputa por un lugar en la Liguilla . En un certamen atípico, marcado por el calendario ajustado rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Liga BBVA MX decidió eliminar el formato de Play-In.

¡GOL DE YAEL PADILLA | Juárez 0 - 1 Chivas | J2 | Clausura 2026

De esta manera, solo los primeros 8 clubes de la tabla general avanzarán directamente a la Liguilla. Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo, un factor externo podría alterar el desenlace del campeonato para América, Chivas y Rayados.

Los estadios mundialistas y el dilema de los partidos locales de la Liguilla

América , Chivas y Rayados enfrentan un escenario inédito que podría complicar seriamente su camino en la fase final. De avanzar a instancias decisivas, existe la posibilidad de que no puedan disputar sus partidos como locales debido a compromisos relacionados con el Mundial 2026.

Según mencionó el columnista Francotirador de Récord, los estadios Akron, BBVA y Banorte deberán ser entregados a la FIFA con 30 días de anticipación al inicio de la Copa del Mundo 2026, tal como lo estipulan los contratos firmados para albergar el evento.

Esta situación impediría que dichos clubes de la Liga MX utilicen sus sedes habituales si logran clasificar a las semifinales o finales del Clausura 2026. El problema es que ni siquiera podrían hacer uso de estos inmuebles para competencias internacionales (como torneos de Concacaf).

La preocupación de los clubes de la Liga MX y una posible solución

Ante este panorama, comenzaron las especulaciones sobre posibles sedes alternas, recordando antecedentes como el del América, que en el pasado tuvo que disputar finales fuera de su estadio. Pero aún hay una luz de esperanza.

Según reveló el periodista, la Federación Mexicana de Futbol ya inició conversaciones con la FIFA para solicitar excepciones que permitan a estos equipos utilizar sus estadios en caso de que las fechas de la Liguilla coincidan con la preparación mundialista. Mientras se espera una respuesta oficial, América, Chivas y Rayados siguen atentos, con la ilusión de pelear por el título sin perder la ventaja de la localía.