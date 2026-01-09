La Liguilla del Clausura 2026 será diferente y esto es lo que los equipos deben tener en cuenta

Este viernes 9 de enero empieza el Clausura 2026 y todos los aficionados están pendientes al que será el último torneo de la Liga BBVA MX antes de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Norteamérica. Sin embargo, esta no será una edición como cualquier otra: ¡contará con un cambio fundamental de cara a la Liguilla!

A la espera de la jornada 1, que será inaugurada con el duelo entre Mazatlán y Juárez , los equipos deben tener muy en cuenta un aspecto clave. Para este Clausura, se eliminó la instancia de Play-In, por lo que al acabar la Fase Regular se disputarán directamente los cuartos de final de la Liguilla. De esta forma, resultará imprescindible finalizar entre los primeros ocho.

Si tomamos como parámetro el pasado Apertura 2025, Toluca, Tigres UANL, Cruz Azul, América, Rayados de Monterrey, Chivas, Xolos de Tijuana y Juárez habrían sido los clasificados (los dos últimos jugaron Play-In); mientras que Pachuca y Pumas se hubieran quedado eliminados de forma directa con el nuevo formato.

¿Por qué la Liga BBVA MX eliminó el Play-In del Clausura 2026?

La eliminación del Play-In se debe, principalmente, a una decisión estratégica vinculada a la Copa Mundial de la FIFA que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. En la Asamblea de Dueños de la Liga BBVA MX se decidió ajustar el calendario para alinearlo con los objetivos de la Selección Nacional en la gran cita.

Reportes indican que el propio Javier Aguirre aseguró que necesita disponer de los jugadores seleccionados con mayor anticipación. El Play-In, al agregar partidos extra antes de la Liguilla, complicaba los tiempos y obligaba a que el torneo se definiera más tarde.

Además, la medida forma parte de una reestructuración más amplia del calendario. La Liga BBVA MX aprobó reducir significativamente las fechas dobles y limitar los parones, buscando un torneo más ordenado y menos desgastante para los futbolistas.

El comienzo del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Los Cañoneros de Mazatlán y los Bravos de Juárez serán los encargados de dar el puntapié inicial al Clausura 2026. El encuentro se llevará a cabo este viernes 9 de enero en el Estadio El Encanto a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).