¡El PSG se une a la élite! Así quedó la tabla histórica de campeones de la Champions League

La gran final de la UEFA Champions League de la temporada 2025/2026, disputada en el Puskás Aréna, culminó con la consagración del Paris Saint-Germain (PSG) como bicampeón de Europa.

El equipo dirigido por Luis Enrique superó al Arsenal por 4-3 en la tanda de penales, luego de que el marcador finalizara 1-1 tras los 90 minutos y la respectiva prórroga (Havertz al 2'; Dembélé al 64' de penal). Con este resultado, el cuadro francés defiende con éxito la corona continental, dejando a la escuadra londinense sin el trofeo pese a haber completado la competición en calidad de invicto.

De igual manera, el PSG se une a la lista exclusiva de clubes con dos títulos de Europa tras construir un gran conjunto, lo que abre el debate sobre si el equipo de Luis Enrique ya puede considerarse un equipo de época.

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El equipo más ganador de Champions

A pesar de estar fuera del foco principal en las últimas instancias de esta edición y de atravesar por un mal momento en su rendimiento futbolístico reciente, el Real Madrid sigue siendo el máximo ganador del trofeo más importante en Europa. El equipo español se mantiene inamovible en la cima histórica del torneo continental con un total de 15 Champions League en sus vitrinas.

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¿Cómo quedó la tabla de máximos campeones de la Champions League?

Con el bicampeonato obtenido por el cuadro francés, el palmarés histórico del torneo de clubes más prestigioso del mundo se actualiza, permitiendo al equipo parisino escalar posiciones y unirse al grupo de los clubes con múltiples títulos.

La distribución de los campeonatos refleja el dominio histórico de las ligas tradicionales del continente a lo largo de las distintas épocas de la competición:



Real Madrid: 15 títulos

15 títulos AC Milan: 7 títulos

7 títulos Bayern Múnich: 6 títulos

6 títulos Liverpool: 6 títulos

6 títulos Barcelona: 5 títulos

5 títulos Ajax: 4 títulos

4 títulos Manchester United: 3 títulos

3 títulos Inter de Milán: 3 títulos

3 títulos París Saint-Germain: 2 títulos

2 títulos Juventus: 2 títulos

2 títulos Benfica: 2 títulos

2 títulos Chelsea: 2 títulos

2 títulos Nottingham Forest: 2 títulos

2 títulos Porto: 2 títulos

(Nota: Existen otros diez clubes europeos que cuentan con un solo título de Champions League en su historia).

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