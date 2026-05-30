El impresionante récord que Luis Enrique consiguió tras el bicampeonato del PSG

Hoy que el Paris Saint-Germain (PSG) conquistó su segunda UEFA Champions League consecutivo no solo sirvió para consolidar una dinastía en Francia, sino para inmortalizar el nombre de su estratega. Con el agónico triunfo en tanda de penaltis sobre el Arsenal en el Puskás Aréna, Luis Enrique ha levantado su tercera Orejona de su carrera como director técnico, escalando de forma definitiva al Olimpo de las leyendas de los técnicos.

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El timonel asturiano, que ya saboreaba la gloria europea tras el triplete con el Barcelona en 2015 y la histórica primera Orejona parisina en 2025, firma ahora un bicampeonato de época con el PSG. Este logro no es un título más; representa el boleto de entrada a un grupo superlativo y sumamente exclusivo en la historia del futbol mundial.

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Con este tricampeonato, Luis Enrique empata en el segundo escalón histórico a verdaderos mitos del futbol moderno y clásico: el legendario inglés Bob Paisley, quien dominara Europa con el Liverpool a finales de los 70 y principios de los 80; el francés Zinedine Zidane, artífice del histórico tricampeonato consecutivo del Real Madrid; y el catalán Pep Guardiola, revolucionario del juego con el Barcelona y el Manchester City.

Ahora, por encima de este selecto pelotón de titanes de la estrategia, ya solo se ubica un hombre: el italiano Carlo Ancelotti, quien se mantiene como el rey absoluto de la competición con sus cinco coronas europeas divididas entre el AC Milan y el Real Madrid.

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El éxito de Luis Enrique en el banquillo del PSG no es obra de la casualidad, sino de la evolución de una pizarra implacable. El asturiano no solo ha dotado a la plantilla parisina de una pegada descomunal, quedándose a un solo tanto del récord histórico de goles en una sola edición, sino que ha sabido inyectarles el carácter y la templanza necesarios para salir airosos de los escenarios más hostiles y dramáticos, como la muerte súbita desde los once pasos en Budapest.

