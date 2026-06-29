El Real Madrid vende a futbolista en pleno Mundial 2026

Llegó el comunicado y tras varios días de especulaciones se sabe que el destino del canterano Nico Paz será continuar al menos una temporada más en el Como de la Serie A. A través de sus redes sociales el Real Madrid hizo oficial la transacción, aquí explican que conservarán una opción de recompra para la temporada 2027-2028.

"El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.

Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028.", dice el comunicado.

Comunicado Oficial: Nico Paz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 29, 2026

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Esta acción corresponde a las necesidades actuales del club merengue, la urgencia de dinero y el exceso de mediocampistas en la plantilla orillaron al club a realizar esta transacción.

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