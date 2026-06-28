OFICIAL: El premio que RECIBIÓ la Selección Mexicana por clasificarse a 16avos de final del Mundial 2026

Más allá del éxito deportivo que supone clasificar a la fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana ha asegurado un ingreso financiero significativo otorgado por la FIFA. Al lograr su pase a los dieciseisavos de final, el conjunto nacional tiene garantizados 11 millones de dólares, una cifra que forma parte del plan de incentivos del organismo rector del fútbol mundial para esta edición.

¿Cuánto ganarían si avanzan de ronda?

La recompensa financiera para la Federación Mexicana de Futbol está ligada directamente al éxito en la cancha. La cifra total está diseñada para crecer conforme México supere etapas:

Octavos de final: El premio aumenta a 15 millones de dólares.

Cuartos de final: La cifra escala hasta los 19 millones de dólares.

Semifinales: Los equipos que llegan a esta instancia aseguran al menos 27 millones de dólares.

Campeón: El ganador del torneo recibirá un incentivo cercano a los 40 millones de dólares.

Próximo rival de la selección mexicana:

La Selección Mexicana enfrentará en 16vos de final a la selección de Ecuador, en caso de vencer a Ecuador tendrán como rival al ganador de la llave entre Inglaterra y Cabo Verde.

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