¡Sonríen en Toluca! Se acerca el regreso de Alexis Vega

Acostumbrados a la gloria, las figuras escarlatas buscan repetir la fórmula del éxito. Las estrellas se siguen sumando, por lo que ya exigen su lugar entre los más grandes del fútbol mexicano.

Ahora el reto es mayor: la Liga BBVA MX y la Concacaf están en la mira, y con el regreso cercano de Alexis Vega, el infierno vuelve a ilusionarse.

“Contentos y felices porque ya le queda muy poco, ya entró muy poco. Lo vamos a tener acá con nosotros y, ya que tengamos el equipo completo, va a ser un torneo totalmente diferente. Siempre es difícil mantener un equipo que es campeón, no siempre va a haber jugadores que se van y jugadores que llegan”, expresó Jesús Angulo en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Angulo va por todo, en Selección y en Toluca

Una etapa histórica que impulsa sueños aún más grandes: la Selección y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Soñamos con jugar un Mundial y el saber que está muy cerca, obviamente tenemos todos ese objetivo, pero bueno, tampoco estamos obsesionados con eso. Sabemos que en Toluca nos vamos a jugar cosas muy importantes este año, entonces enfocados acá y poder darnos una alegría más”, dijo el jugador de los Diablos.

Toluca quiere volver a mirar a todos desde arriba en la Liga BBVA MX y luchar por un nuevo trofeo internacional.

“Para mí es un club grande, somos el segundo más ganador empatado con Chivas. Para mí, Toluca ya debe ser considerado como un equipo grande. Siempre nos han menospreciado y estamos ahí peleando; entonces ahora que quedamos bicampeones, creo que lo mínimo que nos merecemos es que la gente voltee hacia acá”, sentenció.

