El técnico del Barcelona culpa al arbitraje por derrota ante el Girona en LaLiga Española

Luego de la derrota frente al Girona en la jornada 24 de LaLiga Española, el técnico del Barcelona salió molesto por el arbitraje, los culés iniciaron arriba en el marcador y cayeron 2-1 con una jugada polémica en los últimos minutos.

"No quiero hablar de esto, todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el segundo gol. Todos han visto esta acción. ¿Es falta o no? ¿Sí? Muchas gracias, no hace falta decir más", señaló Hansi Flick.

Barcelona deja ir el liderato de la Liga Española

Con la derrota los Blaugranas dejaron ir el liderato de LaLiga que alcanzó el Real Madrid el sábado con una goleada ante la Real Sociedad, los "Merengues" recuperaron la cima que había sido dominada por el Barca durante 9 jornadas.

"En la segunda parte hemos jugado realmente mal. Hemos estado mal defensivamente. No hay excusas, pero están al mismo nivel que jugamos, así que tal vez no es buen nivel, estamos en un mal momento. Esto es un largo camino para volver a luchar y recuperar la primera plaza", añadió el entrenador alemán.

Barcelona tendrá tres juegos seguidos en casa, dos de liga y la semifinal de vuelta contra el Atlético de Madrid en donde tienen una desventaja de 4 goles, los próximos compromisos en liga son contra el Levante y Villarreal.

"No hay excusas. No hemos hecho nuestro trabajo y tenemos que mejorar. El resultado es el que es. Tenemos que jugar mejor. tuvimos muchas oportunidades en la primera parte. El Girona las tuvo en la segunda parte. En la transición, en defensa, especialmente no lo hicimos bien", agregó Flick.