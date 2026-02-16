Allan Saint-Maximin ya hace algo que en Club América siempre soñaron y no pudieron verlo

La salida de Allan Saint-Maximin del América no fue una simple baja más: se fue denunciando actos de racismo contra sus hijos en México, situación que lo llevó a priorizar a su familia y pedir su regreso a Francia. El propio francés explicó en redes que un episodio de discriminación hacia sus pequeños fue el punto de quiebre definitivo, mientras el club respondió con mensajes contra el racismo en el Azteca como gesto público.

Al interior de Coapa, distintos reportes coinciden en que el vestidor nunca terminó de hacer clic con el atacante francés, e incluso señalan que su salida fue recibida con cierta indiferencia por parte de algunos compañeros y cuerpo técnico. Figuras como Miguel Layún cuestionaron abiertamente su compromiso, asegurando que Saint-Maximin vio al América más como un buen contrato y “forma de hacer caja” que como un proyecto al que entregarse al cien por ciento.

Lo que América soñó… y Lens ya disfruta

En teoría, América fichó a Saint-Maximin para que fuera esa chispa distinta: desborde, último pase, uno contra uno, fútbol de élite europeo aterrizando en la Liga MX. En la práctica, sus números fueron discretos: apenas algunos goles y asistencias, rendimiento intermitente y la sensación permanente de que nunca vimos al jugador que deslumbró en la Premier.

En cambio, en solo un par de partidos con el Lens, el francés ya está entregando exactamente ese impacto que en Coapa jamás terminó de consolidar. En el reciente 5-0 sobre el Paris FC, Saint-Maximin entró de cambio y en apenas 22 minutos firmó dos asistencias, ambas para Rayan Fofana en el cierre del partido, sellando la goleada y confirmando que puede ser un revulsivo letal.

A eso se suma que ya había marcado en su debut, por lo que suma tres participaciones de gol (un gol y dos asistencias) prácticamente recién aterrizado en el futbol francés.

Ese rol de “game changer” entrando desde la banca, desequilibrando por fuera y decidiendo partidos en minutos, es justo el escenario que América imaginó cuando rompió el mercado para traerlo. Hoy esa versión por fin aparece… pero con la camiseta del Lens, en una liga donde su nuevo club está instalado en la pelea directa por el liderato ante el PSG.

Una herida abierta en el americanismo

Para el americanismo, ver las hazañas de de Saint-Maximin sonriendo, celebrando y repartiendo asistencias en Europa es un trago doblemente amargo. Por un lado está la sensación deportiva de que el club invirtió fuerte por un jugador que explotó justo después de irse; por otro, queda la duda sobre cuánto pesó realmente el contexto de racismo y adaptación en su bajo rendimiento en México.

Su caso también puso sobre la mesa un tema incómodo: el racismo cotidiano y muchas veces minimizado en el entorno del futbol mexicano, que terminó visibilizado a nivel internacional por la denuncia de un extranjero de alto perfil.

Entre quienes creen que su salida fue un “pretexto” y quienes la ven como una decisión necesaria para proteger a su familia, el balance en Coapa es claro: deportivamente nunca vieron al Saint-Maximin que ahora sí disfruta el Lens.