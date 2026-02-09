Esta sería la fecha en la que regresa el Toro Fernández con Cruz Azul

La Liga BBVA MX confirmó la suspensión de dos partidos para Gabriel "Toro" Fernández, delantero de Cruz Azul, tras su expulsión en el partido contra FC Juárez. La decisión se tomó debido a los insultos dirigidos al árbitro central, Rafael López Valle, lo que quedó registrado en la cédula arbitral.

La suspensión afectará a Fernández en los próximos dos partidos de la Liga BBVA MX: contra Toluca en la jornada 5 y contra Tigres en la jornada 6. Ambos encuentros son cruciales para Cruz Azul, que actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla.

Suspensión más lesión para el 'Toro'

Además de la suspensión, Fernández también enfrenta una lesión en el tobillo que lo mantiene en duda para los próximos partidos. El jugador sufrió una torcedura en el partido contra Vancouver FC en la Concacaf Champions Cup y se espera que esté fuera de acción durante dos semanas. El técnico Nicolás Larcamón ha expresado optimismo sobre la gravedad de la lesión, indicando que podría tratarse de un esguince leve.

Dolor de cabeza para Larcamón

La ausencia de Fernández será un golpe significativo para Cruz Azul, que deberá buscar alternativas en su ataque para mantener su efectividad en los próximos partidos. El equipo enfrenta un desafío importante en su lucha por el título y necesitará encontrar soluciones creativas para suplir la falta de su delantero estrella. Larcamón deberá reacomodar piezas para volver a darle función a su equipo.

Se espera que Fernández regrese a la acción en la jornada 7, cuando Cruz Azul reciba a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc el 21 de febrero. Hasta entonces, el equipo deberá adaptarse sin su delantero titular y buscar mantener su nivel de juego para asegurar puntos cruciales en el torneo.

