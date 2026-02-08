¿Lo recuerdas? Esto pasó con Robert de Pinho, el jugador que la rompió en el Atlas

La Liga MX ha sido históricamente un espacio de grandes delanteros extranjeros que dejaron huella en el futbol nacional. Pero algunos brillaron durante un corto periodo y luego fueron quedando en el olvido. Así es el caso de Robert de Pinho en el Atlas .

El brasileño Robert de Pinho de Souza, mejor conocido como Robert de Pinho, tuvo un impacto inmediato en el Atlas de Guadalajara a inicios de los años 2000. Su paso por México lo llevó por varias ligas del mundo antes de retirarse lejos de los reflectores.

El paso del brasileño Robert de Pinho en el Atlas en los años 2000

Robert de Pinho llegó al Atlas en el año 2003, procedente del futbol brasileño. Rápidamente se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Liga MX . En apenas 44 partidos oficiales, el delantero registró 33 goles. Esta cifra lo posicionó como uno de los atacantes más letales del campeonato en ese periodo.

Su potencia física y su capacidad para definir con ambas piernas lo hicieron ganarse el cariño inmediato de la afición rojinegra. Aquella temporada 2003-2004 fue la mejor de su carrera y su rendimiento no pasó desapercibido en Europa. Así fue fichó en 2004 para el PSV Eindhoven de los Países Bajos.

El retiro del jugador Robert de Pinho luego de brillar en el Atlas

Tras su salida del Atlas, el exfutbolista que actualmente tiene 44 años inició una etapa internacional marcada por constantes cambios de equipo. Entre 2004 y 2006 pasó por el PSV Eindhoven. Posteriormente jugó en ligas de menor exposición como la de Arabia Saudita y tuvo un breve paso por el futbol de España.

En 2007, el futbolista regresó a México para vestir la camiseta de Rayados de Monterrey, pero no logró anotar goles y apenas sumó 3 asistencias en 19 partidos. Luego fue cedido a los Tecos de la UAG en 2008, donde tuvo un rendimiento aceptable al marcar 5 goles y 3 asistencias, ayudando al equipo a clasificar a la Liguilla.

Ese desempeño le permitió llegar al Club América en 2009, pero apenas marcó 4 goles y 1 asistencia. Tras ese fracaso, regresó a Brasil para jugar con Palmeiras y Cruzeiro entre 2010 y 2012. En los años siguientes volvió nuevamente a México para defender los colores de Puebla y Necaxa entre 2013 y 2015, sin recuperar su mejor versión.

Finalmente, Robert de Pinho cerró su carrera en Brasil. Se retiró oficialmente en 2019 tras un breve paso por el Floresta EC de la Serie C, donde su bajo rendimiento llevó a la rescisión de su contrato.

Actualmente, el exjugador de futbol mantiene un perfil muy bajo y alejado de los medios, trabajando en actividades personales y empresariales en Brasil vinculadas al ámbito privado. No cuenta con presencia en redes sociales verificadas ni participa en proyectos deportivos.