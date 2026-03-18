El Venezolano Maikel García se llevó el premio al MVP en el Clásico Mundial de béisbol

La selección de Venezuela alcanzó un logro histórico al coronarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras imponerse 3-2 a Estados Unidos en la final. En medio de este hito, el antesalista Maikel García fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) del torneo gracias a su impacto constante tanto ofensiva como defensivamente.

García se convirtió en una pieza determinante dentro del esquema venezolano, destacando por su capacidad para responder en momentos de presión. En el juego decisivo, aportó una carrera clave mediante un elevado de sacrificio que ayudó a inclinar la balanza a favor de su equipo.

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A lo largo del torneo, el infielder firmó una actuación sobresaliente. Cerró con un promedio de bateo de .385, acumuló 10 imparables, impulsó 7 carreras y conectó un cuadrangular, además de registrar un OPS de .970. Estos números lo colocaron entre los bateadores más efectivos de toda la competición y como uno de los motores ofensivos de su selección.

Más allá de las estadísticas, su regularidad fue fundamental en cada fase del campeonato, respondiendo tanto en la ronda inicial como en las instancias finales. Su desempeño complementó el trabajo colectivo de una ofensiva venezolana repleta de talento, consolidándolo como el rostro del éxito del equipo.

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Con este reconocimiento, Maikel García no solo reafirma su crecimiento en el béisbol internacional, sino que también queda ligado a uno de los capítulos más importantes en la historia deportiva de Venezuela: la conquista de su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol.