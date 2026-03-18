OFICIAL: Boston asegura lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026: luz verde para su estadio

Boston tendrá partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras la aprobación oficial para su estadio, una decisión clave que garantiza la presencia de la ciudad como sede y despeja dudas sobre la organización, seguridad y financiamiento del evento.

Después de semanas marcadas por la incertidumbre, finalmente llegó la resolución que tanto esperaban los aficionados. La Junta Municipal de Foxborough aprobó por unanimidad la licencia necesaria para que su estadio albergue los partidos asignados del torneo más importante de la Copa Mundial de la FIFA.

Esta decisión pone fin a la polémica que rodeaba a Boston, una de las sedes que estuvo en riesgo debido a los altos costos de organización, especialmente en temas de seguridad y logística.

El respaldo económico fue determinante. El grupo encabezado por Robert Kraft, propietario de los New England Patriots, intervino para cubrir los gastos necesarios y evitar que la ciudad tuviera que asumir una inversión cercana a los 8 millones de dólares.

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¿Por qué Boston estuvo en riesgo de perder la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La situación de Boston dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó preocupación debido a los costos asociados con la organización del evento. La ciudad necesitaba garantizar recursos suficientes para cumplir con los estándares exigidos por la FIFA, especialmente en materia de seguridad.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el grupo inversor liderado por Robert Kraft decidió asumir los costos clave. Además, se confirmó un depósito de 1.5 millones de dólares destinado a equipamiento y materiales de seguridad, lo que permitió destrabar el proceso.

La aprobación de la licencia no solo asegura la realización de los partidos, también representa un impulso económico y turístico para Boston, que se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo.

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Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en Boston

Con la autorización oficial, Boston ya tiene definidos los encuentros que albergará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, todos ellos en su estadio, que será adaptado con el nombre oficial del torneo.

El calendario incluye partidos de fase de grupos y eliminatorias, lo que garantiza presencia de selecciones importantes y encuentros de alta intensidad:

13 de junio: Haití vs Escocia

16 de junio: Irak/Bolivia/Surinam vs Noruega

19 de junio: Escocia vs Marruecos

23 de junio: Inglaterra vs Ghana

26 de junio: Noruega vs Francia

29 de junio: Dieciseisavos de final

9 de julio: Cuartos de final

Estos partidos consolidan a Boston como una sede relevante dentro del torneo, con encuentros que prometen gran nivel competitivo.

La confirmación de Boston como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un momento clave en la planificación del torneo y reafirma el compromiso de Estados Unidos por ofrecer una organización de alto nivel en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.