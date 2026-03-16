F1: ¿Cuándo y a qué hora es la siguiente carrera de ‘Checo’ Pérez con Cadillac en el GP de Japón?

La tercera fecha en la máxima categoría del automovilismo será en Japón. El histórico circuito de Suzuka abrirá sus puertas para una nueva edición del Gran Premio de Japón en este 2026. Sergio Pérez se subirá a su Cadillac en busca de puntos históricos tras las buenas sensaciones para el equipo en Shangai.

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Será este sábado 28 de marzo a las 11:00 pm (hora de la Ciudad de México) cuando se lleve a cabo la tercera carrera del calendario y veremos si los Mercedes continúan con su dominio tras dos triunfos obtenidos gracias a George Russel y Kimi Antonelli en Australia y China respectivamente.

Bottas y Pérez por puntos históricos

Tanto el piloto finalndés como el mexicano acabaron la carrera en Shangaí y completaron el hito de que ambos monoplazas de Cadillac finalizaran un Gran Premio. A pesar de que ninguno de los dos ha obtenido puntos en la presente campaña, en la nueva escudería hay buenas sensaciones tras lo sucedido en el país asiático.

Cabe recordar que, el nuevo reglamento de la Fórmula 1 ha complicado a varios de los monoplazas en este inicio de campaña. De hecho, siete pilotos no pudieron finalizar el Gran Premio de China por problemas en su monoplaza entre ellos Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri.