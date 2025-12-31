¡OFICIAL! El XI más valioso de la Liga MX que supera los 106 millones de dólares

Con base en la información de Transfermarkt, la Liga BBVA MX presenta su once más valioso que se distingue por su clara orientación ofensiva. La alineación prioriza a los jugadores con mayor valor de mercado en mediocampo y ataque.

En la portería aparece Kevin Mier, de Cruz Azul, el arquero colombiano tiene un valor estimado de 8.2 millones de dólares, el más alto entre los guardametas del campeonato.

Te puede interesar: Futbolista mexicano no quiso ir al extranjero para enfocarse en la Copa Mundial de la FIFA; así reaccionaron las redes sociales

La defensa queda integrada únicamente por dos centrales: Federico Pereira, de Toluca, tasado en 7.6 millones de dólares, y Joaquim, de Tigres, con una valuación de 7 millones.

El mediocampo concentra a tres de los futbolistas mejor cotizados del torneo, Erik Lira (Cruz Azul) y Marcel Ruiz (Toluca) comparten un valor de mercado de 10.6 millones de dólares, mientras que Álvaro Fidalgo, del América, completa el sector con 10 millones.

En el frente ofensivo se encuentran las cifras más altas

Gilberto Mora, de Xolos, y Allan Saint-Maximin, del América, lideran la lista como los jugadores más valiosos del XI, ambos con 11.7 millones de dólares. A ellos se suma Ángel Correa, de Tigres, con una tasación de 10.6 millones.

La delantera la conforman Germán Berterame, de Rayados, con un valor de 10 millones de dólares, y Armando “La Hormiga” González, de Chivas y actual campeón de goleo, cotizado en 8.2 millones, lo que confirma su crecimiento obtenido por sus anotaciones en el Apertura 2025.

El XI más caro de la Liga MX, elaborado a partir de datos de Transfermarkt, alcanza un valor aproximado de 106.2 millones de dólares, una cifra que dimensiona el peso económico del talento que actualmente compite en el futbol mexicano y el crecimiento de este a comparación con los mercados globales.

Te puede interesar: Chivas decidió dejarlo ir, a pesar de que es de los futbolistas con más asistencias en la Liga BBVA MX