Chivas decidió dejarlo ir, a pesar de que es de los futbolistas con más asistencias en la Liga BBVA MX

Se viene el Clausura 2026 y las Chivas de Guadalajara tienen un plan maestro para fichar más jugadores de su gusto . Al margen de eso, también se están reestructurando y, por eso, decidieron dejar salir a uno de los futbolistas con más asistencias en la Liga BBVA MX. Para muchos ha sido una estrategia errónea, pero muchos otros coinciden en que ha estado bien.

Resulta que Isaác Brizuela se fue de Chivas con una emotiva despedida tras más de 10 años en el Rebaño Sagrado. Lo cierto es que logró mucho en esta institución, a tal punto de llegar a estar en el séptimo lugar entre los jugadores en actividad en la Liga MX con más pases gol. Precisamente ‘Conejito’ Brizuela tiene 41 asistencias en el futbol mexicano.

Isaac Brizuela en Chivas|Omar Martinez/MEXSPORT

Con una cantidad de asistencias que sorprende a todo México, finalmente el extremo derecho de 35 años no seguirá en el Guadalajara pensando en el próximo torneo. Es que el jugador que llegó por casi 6 millones de euros desde Toluca a Chivas, ahora buscará un nuevo destino tras perder protagonismo en el equipo de Gabriel Milito en este último tiempo.

Los jugadores activos con más asistencias en la Liga MX

La tabla completa de los 7 futbolistas activos con mayor número de esta estadística es la siguiente:

Pablo Barrera (37 años, extremo derecho, Querétaro): 79

Alexis Vega (27 años, extremo izquierdo, Toluca): 60

Henry Martín (32 años, delantero centro, Club América): 51

Javier Aquino (34 años, extremo derecho, Tigres UANL): 51

Roberto Alvarado (26 años, extremo derecho, Chivas): 49

Luis Quiñones (34 años, extremo izquierdo, Club América): 46

Isaác Brizuela (35 años, extremo derecho, Chivas): 41

Isaác Brizuela, Chivas|Carlos Zepeda/Carlos Zepeda

Los números de Isaác "Conejito" Brizuela en las Chivas de Guadalajara

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Isaác "Conejito" Brizuela en las Chivas de Guadalajara son los siguientes: