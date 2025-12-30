Futbolista mexicano no quiso ir al extranjero para enfocarse en la Copa Mundial de la FIFA; así reaccionaron las redes sociales

No es noticia el entendimiento del tipo de ofertas que llegaron al entorno de Toluca para tratar de sacarle a uno de sus elementos más importantes del mediocampo. Sin embargo, la razón de la negativa de Marcel Ruiz generó bastante ruido en el espacio mediático. Y como siempre, se abrió un debate sobre las prioridades del futbolista mexicano. Esto se sabe de la NO salida del campeón de la Liga BBVA MX.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

¿Por qué este futbolista mexicano no quiso salir al extranjero?

En las últimas semanas uno de los temas favoritos alrededor de Marcel Ruiz indica que el joven de 25 años tuvo ofertas bastante particulares del balompié internacional. Se indica que Palmeiras pujó fuerte por hacerse de los servicios de Marcel, mientras que en Inglaterra le buscaron desde el Ipswich Town.

Esta información recién la confirmó Santiago San Román, director deportivo del cuadro choricero. Sin embargo, se indica que las prioridades del propio futbolista están en la Copa Mundial de la FIFA. Es decir, se interpreta que el mediocampista prefirió no desestabilizar su entorno ante un presente donde hoy es considerado entre los elementos importantes de Javier Aguirre en el tricolor.

Y es que los reportes indican que tanto los brasileños, como los ingleses, apostaron en demasía por incorporarle a sus filas. Ante eso, no se concretó el pase por ninguno de los dos equipos y Marcel disfruta del bicampeonato del futbol mexicano. Sin embargo, algunos aficionados esperan verle fuera del entorno mexicano tras el torneo internacional de mitades del 2026.

🚨 ¡REVELADO! Las ofertas que Marcel Ruiz rechazó para quedarse en México 🇲🇽⚽



Santiago San Román pone las cartas sobre la mesa:



1️⃣ INGLATERRA: El Ipswich Town lo quería en sus filas.

2️⃣ BRASIL: El gigante Palmeiras lo buscó con una oferta competitiva.



¿La razón del “no”? El… pic.twitter.com/E7Vz50INHV — Adictos a la Premier Mx (@adictosala_p) December 29, 2025

¿Por qué las redes han criticado la decisión de este futbolista mexicano?

Desde hace años las mesas de debate y las propias redes sociales enardecen contra los clubes del futbol nacional e incluso contra los propios jugadores por no tomar riesgos para buscar el futbol de Europa con más ahínco. Y el caso de Marcel Ruiz de nueva cuenta puso el dedo sobre el renglón, pues se habla de conformidad y falta de hambre. Sin embargo, pensando en jugar una Copa Mundial de la FIFA, muchos apoyan al mediocampista… pues es una oportunidad que en ocasiones no llega dos veces.