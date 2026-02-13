La probable alineación de Toluca para enfrentar a Xolos

Toluca quiere regresar a la senda de la victoria en el Estadio Nemesio Diez. El equipo choricero recibe este viernes botanero a los Xolos de Tijuana.

A diferencia de otros clubes, los escarlatas blindaron a sus figuras para no ser desarmados tras conquistar el bicampeonato. Toluca mantiene la base que lo llevó al éxito y deja claro que el objetivo es construir una dinastía.

Toluca va por todo, una vez más

Al retener a sus figuras clave, envían un mensaje contundente a la liga: en el Infierno se juega para volver a levantar trofeos.

"Es lo importante, que tengan un proyecto muy firme y qué mejor manera que sea ahorita que se están logrando cosas, que vienen torneos importantes y qué mejor seguir con esa base, que al final son los grandes, son los que aportan y son los que ayudan a los jóvenes", dijo Pavel Pérez.

Los elegidos por Mohamed

Esta sería la probable alineación de Toluca ante Xolos: Hugo González; Federico Pereira, Bruno Méndez, Everardo del Villar, Jesús Gallardo; Franco Romero, Jesús Angulo, Nicolás Castro, Marcel Ruiz, Santiago Simón y Paulinho.

La semana es especial en Toluca. Este 12 de febrero, los Diablos Rojos celebraron 109 años de historia y quienes llegan al equipo confirman lo que los rivales ya sabían: la grandeza de este club.

"Yo pienso que es un club grande. 109 años se escucha fácil, pero al final son más de 100 años; entonces es una institución muy grande. Cuando uno venía aquí a jugar de rival, era una cancha que se complicaba todo. Aparte, sabías que ibas a venir solamente a correr, porque Toluca tiene el 90% de posesión del balón. Y ahora que estoy acá, en los entrenamientos y todo, se confirma que la idea es tener el balón y sabemos que, con la altura, la cancha y la afición, cualquier rival al minuto 60 o 70 está liquidado", expresó el jugador choricero.

Nuevos rostros siguen subiendo al barco del Turco Mohamed, que apuesta por la misma fórmula que ya dio resultados. Este viernes botanero, el Infierno vuelve a encenderse.

