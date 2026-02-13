Partidos de HOY viernes 13 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
Doble cartelera se presenta este Viernes Botanero, encuentros que pronostican muchas emociones y posiblemente un número importante de anotaciones en Puebla y Tijuana.
La Jornada 6 de la Liga MX, comienza este viernes 13 de febrero, con dos partidos que presenta el enorme Viernos Botanero, en el que Puebla recibirá a unos hambrientos Pumas, y en el que además el campeón Toluca juega en viernes para recibir a los Xolos de Tijuana en un juego de alto calibre.
Tres de los cuatro equipos que aún están invictos, aparecen en la pantalla de Azteca Deportes. Los Pumas se meten a la cancha de los camoteros y aunque están sin derrotas en la tabla general, no quiere decir que todo marche en orden, pues los universitarios de Efrían Juárez no lograron avanzar más allá de la Ronda 1 en la Concacaf Champions Cup, y sin duda existen muchas más dudas que certezas.
Los Pumas pese a ello tienen la chance de medirse ante unos camoteros que pueden ser vulnerables aún jugando en casa, e instalados en el sitio 13 del torneo, buscan sumar su segunda victoria. En suma, los dos equipos irán a proponer, a sacar los tres puntos y gustar en el primer tercio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
En el otro partido, Toluca, actual campeón y equipo invicto en el certamen pasa a jugar en viernes para deleite de la afición y estarán haciéndole frente a Xolos, equipo que propone, que tiene una clara idea con Sebastián Abreú y que del mismo modo no conocen la derrota en el 2026 en el torneo doméstico.
Lo que tienes que saber de los partidos del viernes 13 de febrero
- Partido: Puebla vs Pumas
- Hora: 18:50 PM
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app
- Estadio: Cuauhtémoc
- Partido: Toluca vs Xolos
- Hora: 9:00 PM
- Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y app
- Estadio: Nemesio Diez
Todos los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX
Viernes 13 de febrero
- Puebla vs Pumas | 7:00 PM | Estadio Cuauhtémoc
- Toluca vs Tijuana | 9:05 PM | Estadio Nemesio Diez
Sábado 14 de febrero
- San Luis vs Queretaro | 5:00 PM | Estadio Alfonso Lastras
- Pachuca vs Atlas | 5:00 PM | Estadio Hidalgo
- Monterrey vs León | 7:00 PM | Estadio Bancomer
- Juárez vs Necaxa | 7:06 PM | Estadio Olímpico Juárez
- Chivas vs América | 9:07 PM | Estadio Akron
Domingo 15 de febrero
- Cruz Azul vs Tigres | 4:30 PM | Estadio Cuauhtémoc
- Santos vs Mazatlán | 5:00 PM | Estadio Corona
Tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, actualizada antes de la Jornada 6
1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)
2. Tigres UANL – 10 pts (+5)
3. Cruz Azul – 10 pts (+3)
4. Atlas – 10 pts (+1)
5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)
6. Toluca – 9 pts (+3)
7. Pachuca – 8 pts (+1)
8. Club América – 8 pts (+1)
9. Monterrey – 7 pts (+4)
10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)
11. Necaxa – 6 pts (0)
12. Querétaro – 5 pts (0)
13. Puebla – 5 pts (-1)
14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)
15. FC Juárez – 4 pts (-3)
16. León – 4 pts (-3)
17. Santos Laguna – 1 pt (-12)
18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)
¡HOY ES VIERNES Y JUEGAN LOS PUMAS! 🐾👊— PUMAS (@PumasMX) February 13, 2026
¡Por tu azul y oro, luchemos con garra y entrega! 💪🏽⚽️🔥#UnidosPorLaHistoria #PumasEsMiFelicidad @BancaMifel pic.twitter.com/QDBx64kbjz