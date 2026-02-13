Partidos de HOY viernes 13 de febrero en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Jornada 6 de la Liga MX, comienza este viernes 13 de febrero, con dos partidos que presenta el enorme Viernos Botanero, en el que Puebla recibirá a unos hambrientos Pumas, y en el que además el campeón Toluca juega en viernes para recibir a los Xolos de Tijuana en un juego de alto calibre.

Tres de los cuatro equipos que aún están invictos, aparecen en la pantalla de Azteca Deportes. Los Pumas se meten a la cancha de los camoteros y aunque están sin derrotas en la tabla general, no quiere decir que todo marche en orden, pues los universitarios de Efrían Juárez no lograron avanzar más allá de la Ronda 1 en la Concacaf Champions Cup, y sin duda existen muchas más dudas que certezas.

Los Pumas pese a ello tienen la chance de medirse ante unos camoteros que pueden ser vulnerables aún jugando en casa, e instalados en el sitio 13 del torneo, buscan sumar su segunda victoria. En suma, los dos equipos irán a proponer, a sacar los tres puntos y gustar en el primer tercio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

En el otro partido, Toluca, actual campeón y equipo invicto en el certamen pasa a jugar en viernes para deleite de la afición y estarán haciéndole frente a Xolos, equipo que propone, que tiene una clara idea con Sebastián Abreú y que del mismo modo no conocen la derrota en el 2026 en el torneo doméstico.

Lo que tienes que saber de los partidos del viernes 13 de febrero

Todos los partidos de la Jornada 6 de la Liga MX

Viernes 13 de febrero

Puebla vs Pumas | 7:00 PM | Estadio Cuauhtémoc

Toluca vs Tijuana | 9:05 PM | Estadio Nemesio Diez

Sábado 14 de febrero

San Luis vs Queretaro | 5:00 PM | Estadio Alfonso Lastras

Pachuca vs Atlas | 5:00 PM | Estadio Hidalgo

Monterrey vs León | 7:00 PM | Estadio Bancomer

Juárez vs Necaxa | 7:06 PM | Estadio Olímpico Juárez

Chivas vs América | 9:07 PM | Estadio Akron

Domingo 15 de febrero



Cruz Azul vs Tigres | 4:30 PM | Estadio Cuauhtémoc

Santos vs Mazatlán | 5:00 PM | Estadio Corona

Tabla general del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, actualizada antes de la Jornada 6

1. Guadalajara (Chivas) – 15 pts (+6)

2. Tigres UANL – 10 pts (+5)

3. Cruz Azul – 10 pts (+3)

4. Atlas – 10 pts (+1)

5. Pumas UNAM – 9 pts (+5)

6. Toluca – 9 pts (+3)

7. Pachuca – 8 pts (+1)

8. Club América – 8 pts (+1)

9. Monterrey – 7 pts (+4)

10. Tijuana (Xolos) – 7 pts (+1)

11. Necaxa – 6 pts (0)

12. Querétaro – 5 pts (0)

13. Puebla – 5 pts (-1)

14. Atlético de San Luis – 4 pts (-3)

15. FC Juárez – 4 pts (-3)

16. León – 4 pts (-3)

17. Santos Laguna – 1 pt (-12)

18. Mazatlán FC – 0 pts (-8)