América tendría dos bajas SENSIBLES para enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional

Este sábado se enfrentan en actividad de la Jornada 6, las Chivas ante América, en una edición del Clásico Nacional en la cancha del Estadio Akron, enfrentamiento que como es una tradición, despierta la pasión en las dos aficionados más numerosas del país, y que en lo que respecta para el Ame, deberán estar lamentando las dos bajas que tendrían los de André Jardine.

El torneo ha llegado a la Jornada 6, marcada en el calendario como el día en el que se enfrentan estas dos escuadras. Las Chivas podría aprovechar que por el Ame, dos jugadores padecen lesiones por lo cual ni harían el viaje hacia Guadalajara, con la intención de no exponerlos o tener lesiones severas.

El primer caso que reportan diferentes medios, es el de Alejandro Zendejas, futbolista que presentaría molestias físicas por lo que Jardine y el cuerpo técnico lo cuidarían de cara a los desafíos venideros, pesando mucho esta ausencia en la cancha si es que no logran tenerlo a punto para el enfrentamiento de la fecha 6 del torneo mexicano.

Las dos bajas que podrían darse para el América vs Chivas

Zendejas tiene este torneo, solo 76 minutos jugados de 450 posibles hasta la jornada 5. Solo en un partido ha aparecido y tiene un gol en sus estadísticas individuales.

El futbolista de 28 años ha tenido lesiones y parece que esa estela lo persigue de cara al Clásico Nacional. Por ahora es una incógnita si el 10 jugará o no, pero parecen haber más posibilidades de que no saldrá a la cancha.

Luego está Alan Cervantes, mediocampista que solo ha jugado 18 minutos en el torneo y en su caso una lesión lo seguirá marginando esperando que en próximas semanas Jardine ya logre contar con él.

América, podría tener en la cancha a Veiga y Vinicius Lima

La buena noticia, es que América podría alinear ante Chivas, a sus dos refuerzos más sonados, procedentes del Brasileirao que son Raphael Veiga en quien Jardine confía la creatividad y las asistencias atrás de los atacantes y Vinicius Lima, en quien pretende encontrar una función a la que tenía Fidalgo hasta hace unas semanas.