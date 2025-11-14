¡Se acabó el sueño! Guatemala de Luis Fernando Tena pierde ante Panamá y quedan fuera del Mundial 2026

La Selección de Guatemala dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena fracasó en su intento por calificar al Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Panamá en compromiso de la Jornada 5 del Grupo A de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf disputado en la cancha del Estadio Manuel Felipe Carrera de la capital guatemalteca.

Guatemala pierde ante Panamá y se acaba su sueño mundialista

El seleccionado guatemalteco necesitaba al menos el empate para mantener vivas sus aspiraciones de calificar a su primera Copa del Mundo, pero no pudieron con unos panameños que han demostrado que el futbol canalero ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años.

Cecilio Waterman empezó por complicar las cosas para los Chapines con dos goles en el primer tiempo, primero al minuto 30 y nuevamente al 44' inclinando la balanza para la visita.

Una Guatemala con más corazón que idea consiguió el empate en tres minutos. Arquímedes Ordóñez empujó el esférico al fondo de las redes tras un centro en la línea de fondo de Altan que techó al portero panameño, mientras que Rudy Muñoz convirtió el empate al 72' al recibir un pase filtrado y convertir ante la salida del arquero en una jugada que tuvo que ser convalidada por el VAR por un aparente fuera de lugar.

La Pantera encuentra la red 🤩 pic.twitter.com/ILkIL3IJDQ — Concacaf (@Concacaf) November 14, 2025

José Fajardo terminó con la sentencia guatemalteca

Cuando Guatemala jugaba mejor y parecía por fin encontrar ideas apareció José Fajardo al 78' con un remate cruzado inalcanzable para el portero chapín que sepultó las esperanzas de una remontada y despertó de un golpe a la afición guatemalteca que soñaba con el Mundial.

Con esta victoria, Panamá suma nueve puntos, empatado con Surinam, y buscará el boleto directo en la última jornada ante El Salvador, mientras que Guatemala está matemáticamente eliminado y buscará cerrar la eliminatoria dignamente contra la selección sudamericana.

