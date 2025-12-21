Ella es la jueza que pasó de la vida godín a ser la mejor del país en 2025

Las historias de muchos deportistas rayan en la fantasía, pues tal como el mejor guión de película, terminan en lo más alto del deporte nacional o internacional. Y justamente esa es la historia de la ganadora del Premio Nacional del Deporte en México. Araceli Ornelas pasó de un trabajo “godín” a dirigir como jueza a los mejores atletas del mundo. Esta es la historia de una mujer que dio el salto de fe y el deporte se lo recompensó.

¿Cuál es la historia de Araceli Ornelas, jueza olímpica de taekwondo?

Ella misma ha platicado para diversos medios que previo a los Juegos Olímpicos de París era Analista de Riesgo Financiero en Fintech y que ahora solamente los hace por la vía del freelance. Sin embargo, el deporte estuvo en su vida de manera constante, pues durante 20 años que trabajaba en las labores ya dichas, también era árbitra internacional en taekwondo.

Araceli indicó que previo a los París 2024 se decantó de lleno por la actividad deportiva y tras dicha competencia mundial, el 90% de su tiempo lo invierte en el deporte de las patadas. Aunque su trabajo se enfoca en el jueceo, ha colaborado con instancias para permitir que a las personas que vienen preparándose para ser juez… les cueste mucho menos tiempo.

En el camino, donde ya estuvo en Juegos Olímpicos y también Mundiales, indicó que alguien que ha sido clave en su crecimiento es María del Rosario Espinoza. La medallista olímpica está al frente de la dirección técnica y le brindó toda la apertura, agregando todos los recursos. El equipo multidisciplinario estuvo al pendiente y ayudando a Ornelas e incluso para su salud, pues como árbitros también se pueden lesionar.

¿Cómo se prepara una jueza, tal como lo hizo Araceli Ornelas?

Lo primero que dijo la Premio Nacional del Deporte 2025 es que el camino del árbitro es solitario. A diferencia del atleta, el referee no es tan acompañado, aunque sí debe hacerse de su equipo multidisciplinario. Indicó también que debe ser muy autocrítico consigo mismo, esto para que sus juicios sean lo más precisos posibles cuando toca estar al frente de un combate.

Araceli dividía sus jornadas en trabajar como analista de riesgo financiero y como réferi de taekwondo, pero en 2024 la balanza se inclinó hacia el deporte, en 2025 ganó el Premio Nacional de Deporte.

Al momento de dirigir una pelea, la atención en todos los detalles es clave, por eso debe ser la persona mejor preparada en el reglamento y al mismo tiempo contar con la capacidad para decidir rápido y bien. Y es que en esos momentos hay mucha presión por lo que está en juego, por ello es normal que eso sea algo que cuesta trabajo construir en las capacidades como árbitro.