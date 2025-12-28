ellos-son-todos-los-campeones-de-wwe-durante-2025

El cierre de 2025 deja un panorama particular en la WWE , ya que este año fueron varias las críticas de parte del público por algunas decisiones creativas. Sin embargo, la institución de entretenimiento continúa mostrando fortaleza en el plano económico y estratégico.

La adquisición de AAA en torno a WrestleMania 41 y los sólidos ingresos confirman que la firma atraviesa un momento de expansión. Con el inicio del 2026, uno de los temas que más debate genera entre los fanáticos es el de los campeonatos.

Estos son los luchadores y luchadoras que se consagraron como campeones y campeonas de la empresa. El 2025 trajo regresos, consolidaciones y nuevas figuras.

Los campeones principales de WWE al cierre de 2025

En la cima de la compañía, Cody Rhodes volvió a consolidarse como la cara protagonista tras recuperar el Campeonato de WWE (incluso después de haber caído ante John Cena en WrestleMania). Junto a él, CM Punk ostenta el Campeonato Mundial Peso Pesado.

En la división femenina, Jade Cargill se mantiene como Campeona Femenina de WWE. Mientras que el Campeonato Mundial Femenino quedó en manos de la chilena Stephanie Vaquer.

En la media cartelera, Dominik Mysterio es el Campeón Intercontinental y porta el Megacampeonato de AAA. Esto último refleja la nueva etapa de colaboración entre empresas.

Por su parte, Maxxine Dupri es la Campeona Intercontinental Femenina y Chelsea Green ostenta el Campeonato de los Estados Unidos Femenino (sumando también el título de parejas mixtas de AAA junto a Ethan Page). Además, Carmelo Hayes es el nuevo Campeón de los Estados Unidos.

En la división en parejas, AJ Styles y Dragon Lee son los Campeones Mundiales. Los Wyatt Sicks (Joe Gacy y Dexter Lumis) dominan los Campeonatos de Parejas de WWE. Y las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) cierran el año como Campeonas en Parejas Femeninas.

Las figuras destacadas de la NXT WWE en 2025

En las marcas de desarrollo, Oba Femi reina como Campeón de NXT en su segundo mandato, mientras que Jacy Jayne se consagró como Campeona Femenina de la marca tras vencer a Tatum Paxley. Por su parte, el Campeonato Norteamericano pertenece a Ethan Page y su equivalente femenino está en manos de Thea Hail.

En la división en parejas, DarkState (Osiris Griffin y Dion Lennox) son los campeones. Pero Jasper Troy es el Campeón de Speed y Fallon Henley domina la versión femenina de ese título. En WWE Evolve, Jackson Drake es el campeón masculino y Kendal Grey la campeona femenina. Finalmente, Channing 'Stacks' Lorenzo cierra el año como el poseedor de la Copa Heritage.