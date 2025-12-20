Los luchadores que no pudieron retirarse en la WWE

Para muchos luchadores profesionales, retirarse en la WWE representa cerrar un ciclo en el escenario más grande de la lucha libre mundial. Una última pelea, la ovación del público y el reconocimiento de la empresa suelen ser parte de ese momento soñado. Sin embargo, no todos los protagonistas de la historia de la institución lograron despedirse en sus propios términos dentro de la compañía.

Ya sea por conflictos contractuales, despidos inesperados, lesiones graves o decisiones personales, varias figuras emblemáticas se vieron obligadas a continuar sus carreras en otras empresas o a poner punto final lejos del ring de WWE . Estos casos se convirtieron en ejemplos claros de que, incluso para las grandes estrellas, el retiro ideal no siempre es posible.

Luchadores que se retiraron fuera de la WWE

Uno de los casos más emblemáticos es el de Sting, una leyenda absoluta de la lucha libre que tuvo un paso breve pero significativo por WWE. A pesar de ello, decidió que su despedida oficial fuera en All Elite Wrestling (AEW), donde se retiró en marzo de 2024 tras asegurar que esa empresa sería su última casa. Su decisión cerró definitivamente la puerta a un combate final en la primera institución.

Situación similar vive Chris Jericho, considerado uno de los luchadores más importantes en la historia moderna. Aunque su legado en la empresa es incuestionable, actualmente es una de las piezas clave de AEW y ha manifestado públicamente que su retiro será allí, lo que vuelve casi imposible un regreso para una despedida oficial en la otra entidad.

Por otro lado, Rick Rude representa un caso distinto: una grave lesión de espalda sufrida fuera de WWE, lo obligó a retirarse prematuramente, impidiéndole tener una despedida formal en la empresa donde alcanzó gran popularidad.

Luchadores que protagonizaron despidos y conflictos antes que una despedida en la WWE

Otros luchadores quedaron fuera de WWE debido a conflictos internos o decisiones corporativas. Mr. Kennedy, quien era visto como una futura gran estrella, fue despedido en 2009 tras una serie de lesiones y problemas detrás de escena con figuras como Randy Orton. Aunque continuó su carrera en otras promociones, nunca recibió la oportunidad de regresar para cerrar su historia en WWE.

El caso de Alberto del Río también resulta significativo. A pesar de haber sido campeón mundial en múltiples ocasiones, sus conflictos personales y problemas con la gerencia hacen que un regreso para un retiro formal sea prácticamente impensable bajo el liderazgo actual.

A esto se suman nombres como Enzo Amore, despedido tras acusaciones legales que más tarde no prosperaron, y Ryback, cuya salida estuvo marcada por fuertes críticas hacia la empresa. En ambos casos, la falta de interés mutuo ha convertido cualquier despedida en WWE en un escenario casi imposible.