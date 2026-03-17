Emanuel “Vaquero” Navarrete va por la revancha ante Charly Suárez

El campeón mexicano Emanuel Navarrete ya conoce quién podría ser su próximo rival arriba del ring. La World Boxing Organization ordenó oficialmente que el monarca unificado del peso superpluma negocie una pelea contra el filipino Charly Suarez, en lo que sería un esperado segundo capítulo entre ambos.

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Navarrete, actual campeón de la International Boxing Federation y de la OMB en las 130 libras, tiene un récord profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, con 33 nocauts. Ahora deberá sentarse a negociar con el retador obligatorio del organismo.

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Según el presidente de la OMB, Gustavo Olivieri, ambos equipos cuentan con 20 días para llegar a un acuerdo. En caso de no lograrlo dentro del plazo establecido, el organismo convocará una subasta de bolsa, como marca el reglamento del campeonato mundial. La oferta mínima para la categoría superpluma fue fijada en 150 mil dólares, lo que abre oficialmente el camino para que esta revancha se haga realidad.

Una pelea marcada por la polémica

El primer combate entre Navarrete y Suárez se llevó a cabo el 10 de mayo de 2025 en la Pechanga Arena, en San Diego. En ese momento, muchos especialistas consideraban que el mexicano tenía amplias probabilidades de ganar sin mayores complicaciones. Sin embargo, el filipino sorprendió con una actuación sólida que complicó al campeón desde los primeros episodios.

La pelea dio un giro dramático en el sexto asalto, cuando Navarrete sufrió un profundo corte sobre el ojo izquierdo. Inicialmente se pensó que la herida había sido provocada por un choque de cabezas. La situación empeoró y para el octavo round los médicos determinaron que el combate no podía continuar. En ese momento, los jueces entregaron sus tarjetas y los tres marcaron ventaja para Navarrete.

La revisión que cambió la historia

Tiempo después del combate, una revisión del video reveló que la herida no fue causada por un cabezazo, sino por un golpe de Suárez. De haber sido tomada esa decisión en el momento, el filipino habría ganado el combate por nocaut técnico. Sin embargo, la California State Athletic Commission decidió declarar el enfrentamiento como no contest, dejando el resultado oficialmente sin ganador.

Desde entonces, Charly Suárez no ha vuelto a pelear. En cambio, Navarrete siguió activo y recientemente sumó otro cinturón a su colección tras derrotar por nocaut en el undécimo round a Eduardo Nunez el pasado 28 de febrero en la Desert Diamond Arena, en Glendale.

Ahora, todo apunta a que el "Vaquero" tendrá que saldar cuentas con Suárez en una pelea que promete emociones fuertes y que podría definir definitivamente quién manda en las 130 libras.

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