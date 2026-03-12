Un famoso boxeador quiere pelear contra Canelo Álvarez y ya lo tiene en la mira

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aún desea tomar revancha ante Dmitry Bivol, boxeador que lo derrotó por decisión unánime en mayo de 2022. Sin embargo, el ruso se ha mostrado esquivo a la hora de aceptar una segunda pelea por petición del oriundo de Guadalajara. El tiempo pasó y ahora todo parece indicar que la revancha que el pugilista mexicano tanto deseó se asoma en el horizonte.

Según comentó el insider Dan Rafael, Bivol tiene en sus planes pelear contra Canelo Álvarez una vez más. La última vez que ambos boxeadores se vieron las caras en un ring fue en el año 2022, cuando el ruso logró quedarse con la victoria de manera unánime con un 115-113 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, reteniendo así su campeonato de peso semipesado de la AMB.

"Según el mánager de Bivol, Vadim Kornilov, en relación con lo que Bivol desearía: Michael Eifert (13-1), pelea obligatoria de la FIB, esta primavera (acordado para la cartelera de Oleksandr Usyk el 23 de mayo), luego Beterbiev 3 y luego Canelo 2, (David) Benavidez o un campeón de peso crucero. No tengo ninguna queja", fue lo que Rafael compartió en la red social de X.

¿En qué fecha podrían pelear Canelo Álvarez y Bivol?

En caso de concretarse la revancha, la misma podría darse recién en el año 2027, por lo que habría que esperar largos meses para que Canelo tenga su revancha. Esto se debe a que Bivol deberá enfrentar a Eifert el 23 de mayo en Giza, Egipto; mientras que, posteriormente, podría pelear contra Artur Beterbiev durante los últimos meses de este 2026.

.|Al Bello/Getty Images

Canelo vs Bivol, un duelo que tiene altas probabilidades de concretarse

Además del deseo de ambos pugilistas de volver a reencontrarse en el ring, los dos tienen contrato con Riyadh Season, la empresa árabe que gestiona el jeque Turki Alalshikh. La misma podría ser crucial para que la revancha entre ambos boxeadores se termine anunciando de forma oficial.

Cabe destacar que Canelo Álvarez firmó un acuerdo por cuatro peleas y, hasta la fecha, lleva dos combates: contra William Scull y ante Terence Crawford, quien logró derrotar al boxeador tapatío en septiembre del año pasado.

