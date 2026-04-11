¡Insólito! Futbolista detenido por amenaza de bomba en un avión

El futbolista Emiliano Endrizzi de club Gimnasia y Esgrima de Jujuy de la Primera Nacional Argentina (Segunda División) fue detenido luego de que provocara una situación de crisis al interior de un avión que fue interpretada como una amenaza de bomba, cuando su equipo se disponía a viajar de Jujuy a Buenos Aires para disputar un encuentro ante Agropecuario.

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Emiliano Endrizzi, detenido por amenaza de bomba

Emiliano Endrizzi activó los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Dr. Horacio Guzmán de San Salvador de Jujuy, Argentina, cuando gritó "bomba" momentos antes del despegue de su avión que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

En el avión se encontraba el equipo completo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que viajaba a Buenos Aires para su compromiso ante Agropecuario por la Segunda División de Argentina.

Elementos de la policía subieron a la aeronave para detener a Endrizzi y retirarlo esposado del avión ante la mirada sorprendida de los pasajeros.

El despegue tuvo que postergarse durante más de dos horas luego de que el resto de pasajeros tuviera que ser retirados y revisados hasta que se comprobara que no existía ningún artefacto explosivo.

"Emiliano Endrizzi"



Porque el jugador de Gimnasia de Jujuy, gritó dentro del avión que tenía una bomba y tuvieron que desalojar al resto de los pasajeros. El jugador terminó detenido. pic.twitter.com/AxTk4DWwXf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 11, 2026

Endrizzi podría enfrentar consecuencias judiciales severas por amenaza de bomba en un avión y por intimidación pública, mientras que su equipo evalúa la posibilidad de rescindir su contrato.

"...La situación se encuentra bajo la órbita de la justicia federal, a efectos de esclarecer lo sucedido. El Club deja expresamente aclarado que, de confirmarse, se trataría de una manifestación de carácter estrictamente individual, ajena a los valores y a la conducta que promueve la institución", señaló el club.

De acuerdo con el Código Penal argentino, insinuar que existe algún dispositivo explosivo en un avión o aeropuerto constituye un delito y puede ser sancionado con penas de prisión de dos a seis años.

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