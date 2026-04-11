Cholo Simeone RECHAZA regalo de un aficionado mexicano (VIDEO)

Diego 'Cholo' Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, protagonizó un incómodo momento con un aficionados mexicano que se acercó al estratega para entregarle un regalo, pero el argentino lo rechazó para seguir su camino, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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Cholo Simeone rechazó regalo de aficionado mexicano

Un aficionado mexicano, identificado en redes sociales como 'Brekelmilagro' se acercó a Cholo Simeone en el Estadio Metropolitano, casa de los Colchoneros, para entregarle un pequeño sombrero charro, pero el estratega argentino lo rechazó y siguió su camino sin detenerse.

"Gracias, no quiero", dijo Simeone dejando al aficionado con la mano estirada y sin detenerse a atender al mexicano.

Ante el desaire, el mexicano insistió en entregar el obsequio, pero esta vez lo hizo a David Villa quien aceptó el presente y se tomó una fotografía con el aficionado que compartió el momento en sus redes sociales.

Que pedo con el Cholo Simeone que ha ganado o por qué se siente tocado por los dioses como si sus equipos no jugaran horrible.



No recibió un sombrero de charro que le regalaban 🇲🇽



Hagan algo @elchiringuitotv @cristobalsoria @jpedrerol pic.twitter.com/AdU9DYaL2k — Emmanuel 3.0 🇦🇹 (@emmagromar) April 10, 2026

La reacción del Cholo Simeone generó toda clase de comentarios en las redes sociales, entre los que lamentaron la actitud del entrenador argentino, pero también hubo quienes lo respaldaron asegurando que no tenía obligación de recibir el regalo.

Cholo Simeone y el Atlético de Madrid están en plena pelea por los puestos de competiciones europeas de LaLiga, pero también con aspiraciones de conquistar el título ligero, mientras que en la UEFA Champions League consiguieron una importante victoria sobre el Barcelona en la ida de los Cuartos de Final y buscarán concretar el pase en la Vuelta.

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