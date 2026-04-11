ÚLTIMA HORA: Jugador de Cruz Azul es BAJA por lesión a horas de enfrentarse vs América, en el Clásico Joven del Clausura 2026

De acuerdo con los últimos reportes, el jugador Amaury García presenta una sobrecarga muscular y no estaría disponible para el partido de hoy por la noche en la cancha del Estadio Banorte.

El jugador ha sido pieza fundamental en el parado táctico de Nicolás Larcamón en los últimos partidos, donde, por la inminente salida de Erik Lira rumbo a la concentración que durará un mes con la Selección Mexicana previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Larcamón ha utilizado al joven jugador procedente de Pumas como el recambio en esta importante posición de "libero", por su sistema de juego al salir con el balón controlado o romper líneas del rival.

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Cruz Azul busca sumar confianza el día de hoy, 11 de abril de 2026, en el duelo correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2026, que representa la edición número 205 del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, donde La Máquina registra 62 victorias, América 74 triunfos y 68 empates a lo largo de la historia entre ambos equipos.

Esto puede ser importante, ya que Larcamón había mencionado en conferencia de prensa que Amaury podría ser titular en la Liguilla y, si La Máquina logra remontar el resultado en la Concacaf, él sería el encargado de liderar la zaga defensiva.

También, la incorporación de “Chiquete” Orozco, tras su fuerte lesión de tobillo, podría acelerarse. De acuerdo con los reportes, el central mexicano podría regresar con minutos en la Liguilla del Clausura 2026 tras ya haber tenido sesiones de entrenamiento, posicionando a Gonzalo Piovi como líbero ante la posible baja de Amaury y la salida de Erik Lira con México.

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Hora EXACTA para ver el América vs Cruz Azul, Clásico Joven del Clausura 2026

América y Cruz Azul jugarán en la cancha del Estadio Banorte, con ambos equipos urgidos por la obtención de puntos, donde todo pinta para ser el partido de la jornada 14 del Clausura 2026.



Hora: 21:05 horas (tiempo del Centro de México)

21:05 horas (tiempo del Centro de México) Jornada: 14 del Clausura 2026

14 del Clausura 2026 Lugar: Estadio Azteca (reabriendo sus puertas y ahora también conocido como Estadio Banorte)

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