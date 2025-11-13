Emiratos Árabes Unidos 1-1 Irak: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de Play-Offs de Asia partido de ida rumbo al Mundial 2026, hoy jueves 13 de noviembre: marcador online

Este jueves 13 de noviembre del 2025, se enfrentan Emiratos Árabes Unidos vs Irak en el partido de ida de los Play-Offs asiáticos para buscar tener el boleto a los Play-offs del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan con la tarea de seguir avanzando para poder pelear por un lugar directo a la Copa del Mundo 2026. Los Emiratos, dirigidos por Cosmin Olaroiu, llegan de perder ante Qatar, pero acumulan cuatro victorias consecutivas previas.

Por otra parte, Irak, entrenado por Graham Arnold, llega empatar sin goles ante Arabia Saudita y de dos victorias. Ambos equipos llegan bastantes parejos al enfrentamiento.

