deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Emiratos Árabes Unidos 1-1 Irak: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de Play-Offs de Asia partido de ida rumbo al Mundial 2026, hoy jueves 13 de noviembre: marcador online

Sigue EN VIVO y GRATIS el resultado del Emiratos Árabes Unidos vs Irak partido de ida de los Play-Offs de Asia rumbo al Mundial 2026

Emiratos Árabes Unidos vs Irak en vivo
Iván Vilchis
Mundial México 2026
Compartir

Este jueves 13 de noviembre del 2025, se enfrentan Emiratos Árabes Unidos vs Irak en el partido de ida de los Play-Offs asiáticos para buscar tener el boleto a los Play-offs del Mundial 2026.

Ambos equipos llegan con la tarea de seguir avanzando para poder pelear por un lugar directo a la Copa del Mundo 2026. Los Emiratos, dirigidos por Cosmin Olaroiu, llegan de perder ante Qatar, pero acumulan cuatro victorias consecutivas previas.

Por otra parte, Irak, entrenado por Graham Arnold, llega empatar sin goles ante Arabia Saudita y de dos victorias. Ambos equipos llegan bastantes parejos al enfrentamiento.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×