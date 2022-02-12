EN VIVO: E-Prix de la Ciudad de México 2022 | Formula E

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La Formula E, máxima categoría de automovilismo eléctrico, regresa a la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una carrera que presagia duelos y rebases vibrantes, en uno de los recintos más importantes del deporte motor a nivel mundial.

Después de que la Formula 1 hubiera recorrido este asfalto hace apenas algunos meses, una competencia de primera talla mundial vuelve para hacer vibrar las gradas y a los fanáticos del automovilismo en este país, que crecen año con año.

Los favoritos para ganar el E-Prix de la Ciudad de México

A la cabeza de la clasificación del Campeonato Mundial se ubica el suizo Edoardo Mortara de Rokit Venturi Racing. Después de ganar ocho puntos en la primera carrera y subirse al primer puesto del podio en la segunda, consiguió ubicarse por encima del neerlandés Nyck de Vries, de Mercedes-EQ Formula E Team.

Sin embargo, la diferencia es apenas de cuatro puntos, por lo que de ganar esta tarde, de Vries podría darle la vuelta a Mortara.

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Hay varios pilotos que de igual forma podrían subir a la cima. El coequipero de De Vries, Stoffel Vandoorne, solo tiene un punto menos (28), y tuvo una buena clasificación. Buscará en México dar un golpe de autoridad.

Pascal Wehrlein se lleva la pole

Oportunidad de oro para el alemán de Tag Heuer Porsche, Pascal Wehrlein, quien ha tenido una inicio de temporada para el olvido. El germano se hizo con la pole position y buscará recortar distancias para retomar el portagonismo en este Campeonato Mundial.

Horario y dónde ver el E-Prix de la Formula E

No te pierdas el E-Prix de la Ciudad de México de la Formula E, este sábado 12 de febrero en punto de las 3:50 PM, a través del canal A más, y las plataformas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.