¿Qué pilotos pelearán la cima de la Formula E en el E-Prix de México?

El suizo-italiano Edoardo Mortara, del equipo Rokit Venturi, y el neerlandés Nyck de Vries, de Mercedes, pelearán este sábado por la cima de la clasificación de la octava temporada de la Formula E en la tercera fecha del campeonato, que se disputará en el E-Prix de la Ciudad de México.

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana será la sede de la carrera. En 2021, por el COVID-19, la fecha doble que estaba programada se trasladó al Autódromo Miguel Abed de Puebla.

En esas dos carreras, el brasileño Lucas Di Grassi, también de Rokit Venturi, y Mortara se llevaron los triunfos.

Mortara ganó la última carrera del E-Prix de Diriyah

Mortara, subcampeón de la Formula E, busca su segunda victoria consecutiva del año, tras ser primero el 29 de enero en el E-Prix de Diriyah, Arabia Saudita, y es líder del campeonato con 33 puntos.

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Nyck de Vries es el vigente campeón

Su rival, el campeón Nyck de Vries, arrancó en la pole position en Diriyah y dominó gran parte de la carrera, pero a 15 minutos del final un fallo en su monoplaza le rezagó hasta la décima posición.

De Vries es segundo en la clasificación con 29 puntos. El neerlandés inauguró en Diriyah la octava temporada en la historia de la Fórmula E el 28 de enero con un triunfo.

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En el tercer puesto aparece el belga Stoffel Vandoorne, también de Mercedes, quien aprieta a Mortara con 28 puntos gracias a su segundo lugar de la primera fecha y a que fue séptimo en la segunda.

Di Grassi viene de obtener el quinto y tercer lugar en Arabia Saudí y suma 25 puntos, y está en la posición cuatro junto al británico Jake Dennis, de Avalanche Andretti.

El resto de la clasificación

En la clasificación por equipos Rokit Venturi marcha primero con 58 puntos, en segundo lugar aparece Mercedes con 57, Avalanche Andretti es tercero con 27, seguido de Envision (25), Porshe (14), Jaguar (13;),DS Techeetah (12) y Mahindra (4).

Horario y dónde ver el E-Prix de la Ciudad de México

No te pierdas la electrizante carrera del E-Prix de la Ciudad de México de la Formula E, este sábado 12 de febrero en punto de las 3:50 PM, a través de aztecadeportes.com y nuestra App Oficial.