Nació en Ecuador, juega en la Liga BBVA MX y podría igualar una marca de Pelé en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá consigo el regreso de la Selección de Ecuador, misma que hizo una eliminatoria por demás espectacular que culminó en un boleto a este evento y que, posiblemente, hará que un jugador de la Liga BBVA MX haga historia en el terreno de juego.

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Con 36 años de edad, Enner Valencia, centro delantero que forma parte de los Tuzos del Pachuca, está a nada de igualar un récord que ostenta Pelé y que lo haría uno de los jugadores más importantes en la historia de los Mundiales. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Qué récord podría igualar Enner Valencia en el Mundial 2026?

El centro delantero de Ecuador es el único de su país que ha logrado anotar en dos partidos de presentación de su Selección en los Mundiales. Estos logros los consiguió en la Copa del Mundo de Brasil 2014 ante Suiza, así como en Qatar 2022 frente al conjunto anfitrión.

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Si consigue anotar en el duelo debut que la Selección de Ecuador tendrá frente a Costa de Marfil en la Copa Mundial de la FIFA 2026, entonces el jugador de la Liga BBVA MX ingresará al grupo en donde se encuentran Pelé y Miroslav Klose, quienes hicieron lo mismo en 1962, 1966 y 1979, así como 2002, 2006 y 2010, respectivamente hablando.

Además, si el futbolista del Pachuca logra tener minutos en los tres duelos de fase de grupos, entonces superará a Édison Méndez como el jugador ecuatoriano con más duelos en la historia del Mundial al registrar un total de nueve si es que, como se comentó, ve participación frente a Costa de Marfil, Alemania y Curazao.

¿En qué grupo se encuentra Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ecuador forma parte del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde se medirá a los africanos, los germanos y los representantes de la Concacaf. Esta es la distribución de sus juegos: