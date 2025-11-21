¡ÚLTIMO MOMENTO! Mexicano se une al cuerpo técnico del Valladolid con Guillermo Almada

Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco, tendrá su primera experiencia en el futbol profesional como auxiliar técnico de Guillermo Almada en el Real Valladolid de la Segunda División de España, equipo que actualmente se encuentra en la séptima posición de la tabla.

Te puede interesar: Miguel Herrera vs. Luis Fernando Tena: quién ganó más títulos como entrenador

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

Enrique Alfaro debutará como auxiliar técnico en el Valladolid

A través de sus redes sociales, Enrique Alfaro compartió que se unirá al cuerpo técnico de de Guillermo Almada como parte de la parte final de su proceso formativo como entrenador y que ha desarrollado durante los últimos tres años.

De acuerdo con el propio Alfaro, el ahora auxiliar técnico del Valladolid cuenta con estudios en el campus virtual de la ATFA de Argentina, prácticas en las Fuerzas Básicas de Chivas y un Máster en dirección de futbol por la Universidad del Real Madrid.

El objetivo de Alfaro a su llegada con el Valladolid es consolidar su carrera como director técnico, de acuerdo con sus propias palabras, y buscará compartir su experiencia con el resto del plantel.

“Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid Club de Futbol será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion. Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad”, dijo Alfaro en sus redes sociales.

Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Había logrado cumplir todos los objetivos que me propuse en el plano profesional y era momento de plantearme nuevos desafíos. Viví una historia maravillosa que me llena de… pic.twitter.com/PnPRiB9sND — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) November 21, 2025

Enrique Alfaro sueña con entrenar a las Chivas

Enrique Alfaro reconoció que uno de sus grandes sueños personales es dirigir a las Chivas, incluso por encima de la presidencia de México, y por el momento ha dado el primer paso en conseguir dicho objetivo.

"Poder iniciar mi carrera en un club profesional en el país con mejor futbol del mundo es un sueño hecho realidad. Hacerlo además en club histórico del futbol español, en una ciudad espectacular, representa también un enorme compromiso", compartió Alfaro en sus redes sociales.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Chivas incorpora a un jugador previo al duelo de Liguilla ante Cruz Azul

