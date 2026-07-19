OFICIAL: Memo Vázquez se integra a Pumas para el Apertura 2026

Arrancó el torneo Apertura 2026 en todas sus divisiones y los equipos de la Liga MX aún pueden realizar cambios en su equipo técnico y la sorpresa llegó para el equipo de Ciudad Universitaria quien recién añadió a un nombre conocido para la institución como parte del equipo técnico.

Guillermo Vázquez fue nombrado auxiliar técnico para el torneo Apertura 2026 y así lo anuncio en sus redes sociales:

"Orgulloso y listo para este nuevo reto,

Siguiendo un gran ejemplo, pero construyendo mi propio camino."

Y es que Memo Vázquez lleva toda la vida conectado con Pumas, su papá Guillermo Vázquez fue parte del último plantel de Pumas que salió campeón de la LIGA MX en el 2011 y ahora el se une al equipo técnico de Pumas Sub 15. En su carrera como jugador profesional fue parte de las Fuerzas Básicas de Pumas y posteriormente llegó a Zacatepec.

Llega a unirse al equipo comandado por Hugo García Velázquez y en esta temporada buscarán seguir el camino histórico de Pumas en nivel Fuerzas Básicas, los más recientes en levantar la copa fue la Sub 21.

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