De México al retrofuturo: el artista que diseña los autos de Aether & Iron promete conquistar Steam

Autos imposibles, Nueva York en los años 30 y una estética retrofuturista que mezcla acero, imaginación y precisión técnica. Juan Carlos Santos demuestra que el talento mexicano puede diseñar el futuro desde cero.

Juan Carlos Santos, artista conceptual y diseñador especializado en retrofuturismo y diseño mecánico, forma parte del estudio Seismic Squirrel, donde desde hace casi dos años trabaja en Aether & Iron, título que se lanzará el 31 de marzo en Steam. Dentro del proyecto es responsable del arte conceptual de vehículos, combates motorizados, armas y tecnología, además de desempeñarse como modelador 3D.

Te puede interesar: Aether & Iron: el RPG narrativo decopunk que llevará el contrabando a una Nueva York alternativa en 2026

“En lo personal, siempre me gustaron mucho los videojuegos porque son otra forma de contar historias. En el cine eres espectador; en un juego eres parte de la historia”, explica.

Originario de Uruapan, Michoacán, Santos creció dibujando naves y autos futuristas en una época donde el desarrollo de videojuegos no era una ruta profesional clara. “Yo quería hacer naves, personajes, armas, tecnología, pero no sabía que se podía vivir de esto”, recuerda. Estudió diseño gráfico, el camino más cercano que encontró a la ilustración profesional.

La propuesta de Aether & Iron lo atrapó de inmediato: un universo retrofuturista ambientado en una Nueva York alternativa de 1930. “Cuando vi que era retrofuturista me encantó la idea”. Su misión es clara: dotar de credibilidad a cada máquina. “Mi trabajo es hacerlo creíble… que lo que veas en el juego sientas que podrías llevártelo a casa y desarmarlo”.

Te puede interesar: “Nunca me pagó”: Logan Paul acusa a Floyd Mayweather de deberle 1.5 millones de dólares por su pelea millonaria

Finalmente, envía un mensaje directo a los jóvenes creativos mexicanos: “Es una industria enorme y sigue creciendo. Si destacas y tienes buenas ideas, alguien te va a contratar”. Y cierra con una invitación contundente: “Participar en un videojuego es formar parte de un evento cultural”.