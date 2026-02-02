Aether & Iron: el RPG narrativo decopunk que llevará el contrabando a una Nueva York alternativa en 2026

Seismic Squirrel anunció oficialmente Aether & Iron, un RPG narrativo que llegará a PC (Steam) durante la primera mitad de 2026. El título propone una experiencia centrada en la historia, las decisiones del jugador y un original sistema de combate con vehículos por turnos, todo ambientado en una Nueva York alternativa de la década de 1930 con una marcada identidad decopunk.

En Aether & Iron, los jugadores encarnan a Gia, una contrabandista que sobrevive en las sombras de una ciudad transformada por el descubrimiento del éter, un recurso que dio origen a la tecnología antigravitacional y convirtió a Nueva York en una metrópolis vertical. Lo que inicia como un trabajo aparentemente simple pronto escala hacia una conspiración que amenaza el futuro de toda la ciudad, obligando a Gia a tomar decisiones que impactarán tanto su destino como el de sus habitantes.

El juego apuesta fuerte por la narrativa reactiva. Cada elección influye en la historia, las relaciones con aliados y enemigos, y el rumbo político y social de la ciudad. Para ello, el sistema de progresión se apoya en tres habilidades clave: Agallas, Engaño y Astucia, que afectan tanto los combates como las interacciones sociales, manteniendo siempre la tensión de una tirada de dados que puede cambiarlo todo.

Uno de los pilares jugables es el combate vehicular por turnos. Los jugadores podrán reunir y mejorar una flota de vehículos impulsados por éter, personalizándolos con armas, armaduras y trucos de contrabandista como compartimentos secretos, cortinas de humo o lanzallamas, lo que abre un abanico de opciones tácticas en cada enfrentamiento.

Visualmente, Aether & Iron destaca por su inspiración en el art decó y los Detective Comics de los años 30, logrando una identidad estética poco común dentro del género. A esto se suma un elenco de compañeros reclutables, cada uno con habilidades propias e historias personales que se entrelazan con la narrativa principal.

El juego contará con voces originales en inglés y textos en múltiples idiomas, incluyendo español (España y Latinoamérica). Actualmente, los jugadores ya pueden probar una demo gratuita en Steam, ofreciendo un primer vistazo a uno de los RPG narrativos más prometedores de 2026.