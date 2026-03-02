“Nunca me pagó”: Logan Paul acusa a Floyd Mayweather de deberle 1.5 millones de dólares por su pelea millonaria

Logan Paul aseguró que Floyd Mayweather Jr. aún le debe 1.5 millones de dólares derivados de su mediática pelea de exhibición en 2021. Según el creador de contenido, el excampeón del mundo habría vendido anticipadamente el combate a una empresa extranjera por 10 millones de dólares en efectivo, utilizando su nombre e imagen, sin que él recibiera el porcentaje acordado.

De acuerdo con Paul, el trato entre ambos establecía que recibiría el 15% de ciertos ingresos relacionados con la pelea. Si la operación por 10 millones fue real, su parte correspondería a 1.5 millones de dólares. Sin embargo, sostiene que ese pago nunca llegó. Además, afirma que la compañía que habría desembolsado ese dinero está actualmente en disputa legal con Mayweather, lo que complica aún más cualquier posibilidad de cobro.

La pelea entre ambos se celebró en junio de 2021 como un combate de exhibición sin decisión oficial y se convirtió en uno de los eventos más comentados del año en el mundo del boxeo y el entretenimiento. El enfrentamiento, que cruzó el boxeo tradicional con la cultura digital, generó millones en ventas de pago por evento y consolidó la tendencia de combates entre celebridades y atletas de alto perfil.

Según la versión de Paul, inicialmente el combate habría sido negociado con una empresa en Medio Oriente, presuntamente en Dubái, por 10 millones de dólares en efectivo. No obstante, el evento terminó realizándose en Estados Unidos con otra compañía promotora diferente. Ahí es donde, según el influencer, se produjo la irregularidad: Mayweather habría concretado la venta anticipada del combate con un tercero y luego cerrado un acuerdo distinto para organizarlo oficialmente.

Paul ha declarado que, debido a los problemas legales que rodean ese supuesto acuerdo previo, no cree que llegue a recuperar el dinero. La situación añade un nuevo capítulo a la relación tensa entre ambos, quienes ya habían intercambiado declaraciones públicas tras el combate.

Más allá del espectáculo que representó el evento, el caso vuelve a poner bajo la lupa la complejidad contractual detrás de las peleas de exhibición multimillonarias. En un escenario donde confluyen promotores, derechos de imagen y acuerdos internacionales, las cifras pueden ser astronómicas, pero también las disputas.