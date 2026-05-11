Así fue como Henry Martin falló el penal que le hubiera dado la calificación al América vs Pumas; VIDEO

El Club América tuvo el pase a las Semifinales en los pies de Henry Martin cuando al minuto 87 se marcó un penal a favor de las Águilas; sin embargo, el delantero azulcrema falló su disparo y los Pumas pudieron mantener el empate a tres que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

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Henry Martin falla penal decisivo para el América

Henry Martin ingresó de cambio en la segunda mitad esperando que fuera un revulsivo para que el América lograra el gol que les diera el pase a la siguiente ronda; sin embargo, el delantero falló la opción más clara que tuvo frente al marco de Pumas.

El yucateco tomó la pelota ante los calambres de Alejandro Zendejas y se dispuso a cobrar la pena máxima que le cometieron a Ramón Juárez a los 85 minutos y que pudo sentenciar el encuentro en favor del América.

Henry Martín falla penal clave y América deja escapar la ventaja ante Pumas

Sin embargo, su disparo se estrelló en la base del poste derecho de Keylor Navas y el América perdió así una de las mejores oportunidades para avanzar a las Semifinales del Clausura 2026.

Los Pumas de Efraín Juárez consiguieron su boleto a las Semifinales del campeonato gracias a su mejor posición de la tabla como líderes generales, mientras que las Águilas se despiden del torneo y comenzarán a planear el Apertura 2026.

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