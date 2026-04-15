Equipo de la Premier League rompería el mercado de transferencias por Nico Williams en Europa

El Manchester United ha puesto su mirada en el extremo español Nico Williams como uno de los objetivos prioritarios para reforzar su ataque de cara al próximo mercado de fichajes. El futbolista del Athletic Club se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol europeo, lo que ha despertado el interés de varios clubes de primer nivel, entre ellos el conjunto inglés.

El principal desafío para concretar la operación es su elevado costo. Williams renovó recientemente su contrato a largo plazo con el Athletic, lo que fijó su cláusula de rescisión en una cifra que ronda entre los 90 y 100 millones de euros. Esta cantidad obliga al United a realizar una inversión significativa si realmente quiere hacerse con sus servicios, ya que el club vasco no contempla negociar por debajo de ese monto.

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En lo deportivo, el extremo destaca por su explosividad, velocidad y capacidad para desbordar en el uno contra uno. A pesar de su juventud, ha superado ya los 150 partidos con el primer equipo del Athletic, en los que ha aportado alrededor de 20 goles, además de numerosas asistencias. Su impacto no se limita al ámbito de clubes, ya que también es un habitual en la selección española, con la que ha disputado cerca de 30 encuentros internacionales y ha contribuido con varios goles.

Durante la última temporada, algunas molestias físicas han reducido su continuidad, pero esto no ha afectado su reputación como uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga. Su valor de mercado se sitúa aproximadamente en 50 millones de euros, aunque su cláusula eleva considerablemente el precio real de salida.

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Para el Manchester United, su fichaje representaría una apuesta de futuro: un jugador joven, con experiencia internacional y un perfil ofensivo ideal para el fútbol inglés. No obstante, la decisión final dependerá de la planificación económica del club y de su disposición a afrontar una operación de alto costo en el próximo verano.

