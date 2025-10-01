El equipo con más asistencia de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El torneo mexicano Apertura 2025 de la Liga MX está entrando a la recta final y destaca que de nueva cuenta Rayados de Monterrey trabaja de forma extraordinaria dedicado a su afición por lo que volvieron a llenar el Estadio Bancomer, en el juego pasado en el que enfrentaron a Santos donde recibieron a más de 40 mil aficionados.

Rayados, durante cinco jornadas ha sido el equipo con más seguidores en sus tribunas, y en esta fecha 11 del torneo llegaron 46 mil 290 aficionados para ver la victoria que se consumó en contra de Santos Laguna.

Todos los registros de asistencia de Rayados en el Apertura 2025 de Liga MX

Jornada 3 | Rayados vs Atlas | 47 mil,160 aficionados

Jornada 5 | Rayados vs Mazatlán | 45 mil 894 aficionados

Jornada 6 | Rayados vs Necaxa | 45 mil 32 aficionados

Jornada 9 | Rayados vs América | 50 mil 910 aficionados

Jornada 11 | Rayados vs Santos | 46 mil 290 aficionados

El partido con la asistencia más floja en la Jornada 11 de Liga MX

En contraste, el partido con la asistencia más floja de la Jornada 11 del torneo Apertura 2025, fue el que disputaron Bravos y León, en donde solo llegaron al coloso de Juárez, 7,008 espectadores, de acuerdo a las cifras oficiales de Liga MX que muestra en su sitio web y contabiliza jornada a jornada este rubro.

Torneo Apertura 2025 de Liga MX, ya fue visto por más de 2 millones de aficionados

Destaca también que una vez que concluyó la Jornada 11, se encontró que 2 millones 094 mil 296 espectadores, ya vieron este torneo en vivo los partidos de Liga MX.