Sergio Ramos SANGRA del rostro por aparatozo golpe, en una noche agridulce para el jugador de Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey venciero a Santos por marcador de 1-0, en un juego en el que Sergio Ramos tuvo una noche agridulce, pues el cuadro regiomontano regresó al camino de la victoria pero se fue con dos goles dudosamente anulados además de macabra patada por el cual padeció un corte en el rostro.

Sergio Ramos, el jugador con más títulos internacionales y de altísimo prestigio que actualmente juega en Liga MX, dejó atrás la goleada por 6-2 del miércoles ante Toluca en el Nemesio Diez para encarar un juego más en casa , donde la afición además los ha acompañado teniendo las mejores asistencias del torneo.

Sergio Ramos, como líder de este equipo de Rayados salió del juego con una venda en la cabeza por una patada que lo sangró, además de dos goles de cabeza que presuntamente fueron masl juzgados y anulados.

Sergio Ramos, con dos goles anulados y un corte en el rostro

Al minuto 7, Sergio Ramos se levantó en un gran servicio para mandar el balón a las redes para poner el que tendría que haber sido el primer gol, pero en el VAR se encontró una presunta posición adelantada por la que se bajó del marcador la anotación.

Luego al 57', cuando Rayados presionaba para conseguir el segundo gol, Sergio Ramos parece encontrar bien la posición en la cancha, para levantarse y rematar ante la defensa de Santos, pero el VAR de nuevo marcó con mucha rigurosidad y anuló el gol.

Y en tiempo agregado, el defensa seguía peleando, y al 97 Antonny Lozano buscó el balón con el pie derecho, Ramos se aventó por el esférico y recibió un golpe brutal que le abrió el rostro a la altura de la frente, motivo por el que jugador de los Guerreros fue expulsado y Ramos atendido por los cuerpos médicos.