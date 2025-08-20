El equipo con más asistencia de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Liga MX en su Jornada 5, tuvo nueve encuentros en los que en general hubo buenos números en asistencias, destacando por segunda ocasión en el torneo el partido de Rayados de Monterrey como el que más convocatoria despertó.

En la fecha 5 de la Liga MX, hubo un total de 213,684 asistentes en las diferentes canchas del país, y Rayados aportó la mayoría en ese dígito que supera los 45 mil aficionados pero no alcanza a romper su récord.

Rayados, con la mejor asistencia en la Jornada 5

El partido de Rayados de Monterrey en contra de Mazatlán de la Jornada 5, tal vez sin ser el juego con mayor expectativa, sí fue el que más afición atrajo, con 45,894 aficionados que fueron al Gigante de Hierro.

El juego del domingo 17 de agosto, terminó 3-2 en favor de Rayados en un juego que fue muy movido y que desquitó el pago de los boletos en el partido de esta jornada 5.

Rayados destaca que tuvo en la jornada 3 ante los Rojinegros del Atlas, 47,160 asistentes al estadio, por lo que no alcanzan a superar su récord y quedan aún con una brecha para el lleno que es de 51 mil espectadores de acuerdo al sitio web del cuadro de Monterrey.

Para la jornada 6, vuelven a jugar en casa, y en esta ocasión enfrentan el 23 de agosto a los Rayos del Necaxa y de mantener esos índices, podrían repetir como el equipo al cual más afición asiste.

El partido con menos asistencia en la Jornada 5 de Liga MX

Pasando de números grandes en términos de asistencia en Liga MX, contrasta el Gallos de Querétaro ante Atlas, que tuvo una baja asistencia de apenas 9,261 asistentes.

Los encuentros de la Jornada 6 de la Liga MX

Viernes, 22 de agosto

Querétaro vs. Atlético de San Luis - 19:00 horas

FC Juárez vs. Santos Laguna - 19:00 horas

Tijuana vs. Chivas - 21:00 horas

Sábado, 23 de agosto

León vs. Pachuca - 17:00 horas

Monterrey vs. Necaxa - 19:00 horas

Mazatlán FC vs. Tigres UANL - 19:00 horas

Cruz Azul vs. Toluca - 21:05 horas

Domingo, 24 de agosto